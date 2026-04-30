Como assistir ao show de Pabllo Vittar em Belém grátis? Confira o passo a passo

A cantora Pabllo Vittar será a principal atração de um show gratuito em Belém no próximo dia 16 de maio. A apresentação ocorre na Praça Waldemar Henrique, a partir das 19h, e faz parte da programação da Semana S do Comércio 2026. Confira abaixo como se inscrever e garantir acesso ao show gratuito.

O evento integra uma agenda nacional promovida pelo Sistema Comércio e reúne, na capital paraense, mais de 150 atividades gratuitas nas áreas de cultura, saúde, lazer, qualificação profissional e empreendedorismo, distribuídas entre os dias 15 e 16 de maio.

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Além de Pabllo Vittar, o público também poderá acompanhar apresentações de artistas como Gang do Eletro, Carabao e Cleide Roots, valorizando a música amazônica.

Como se inscrever para assistir ao show gratuito

Para participar do evento e garantir acesso ao show, é necessário realizar uma inscrição gratuita pela internet. Veja o passo a passo:

Acesse o site oficial: https://semana-s.portaldocomercio.org.br/

Clique na opção “garanta sua vaga”

Selecione a região do Pará

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Programação da Semana S em Belém

A Semana S 2026 será realizada em diversos pontos de Belém, com atividades abertas ao público de todas as idades. Entre os principais locais estão:

Sesc Doca (Umarizal): ações de saúde, bem-estar e cultura

ações de saúde, bem-estar e cultura Senac Serzedelo (Nazaré): atividades de gastronomia e hotelaria

atividades de gastronomia e hotelaria Senac Papaléo (Reduto): programação de tecnologia, inovação e games

Também estão previstas oficinas, atendimentos de saúde, experiências culturais e atividades voltadas à valorização da identidade amazônica. Algumas ações exigem inscrição prévia devido ao número limitado de vagas.

Os shows de encerramento, incluindo o de Pabllo Vittar, acontecem na Praça Waldemar Henrique nas noites dos dias 15 e 16 de maio. A iniciativa é realizada pela Fecomércio Pará, Sesc e Senac, com apoio da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e sindicatos empresariais.