Como assistir ao show de Pabllo Vittar em Belém grátis? Confira o passo a passo
Veja como se inscrever para evento gratuito na Praça Waldemar Henrique no dia 16 de maio
A cantora Pabllo Vittar será a principal atração de um show gratuito em Belém no próximo dia 16 de maio. A apresentação ocorre na Praça Waldemar Henrique, a partir das 19h, e faz parte da programação da Semana S do Comércio 2026. Confira abaixo como se inscrever e garantir acesso ao show gratuito.
O evento integra uma agenda nacional promovida pelo Sistema Comércio e reúne, na capital paraense, mais de 150 atividades gratuitas nas áreas de cultura, saúde, lazer, qualificação profissional e empreendedorismo, distribuídas entre os dias 15 e 16 de maio.
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Além de Pabllo Vittar, o público também poderá acompanhar apresentações de artistas como Gang do Eletro, Carabao e Cleide Roots, valorizando a música amazônica.
Como se inscrever para assistir ao show gratuito
Para participar do evento e garantir acesso ao show, é necessário realizar uma inscrição gratuita pela internet. Veja o passo a passo:
- Acesse o site oficial: https://semana-s.portaldocomercio.org.br/
- Clique na opção “garanta sua vaga”
- Selecione a região do Pará
- Marque a opção “concordo com os termos de uso” e inicie a inscrição
- Preencha os dados pessoais, como CPF, e crie uma senha
- Complete o cadastro com as demais informações solicitadas
- Escolha os dias de participação (o show de Pabllo Vittar será no dia 16)
- Finalize a inscrição
Após concluir o processo, o cadastro estará confirmado e você receberá mais detalhes por e-mail.
Programação da Semana S em Belém
A Semana S 2026 será realizada em diversos pontos de Belém, com atividades abertas ao público de todas as idades. Entre os principais locais estão:
- Sesc Doca (Umarizal): ações de saúde, bem-estar e cultura
- Senac Serzedelo (Nazaré): atividades de gastronomia e hotelaria
- Senac Papaléo (Reduto): programação de tecnologia, inovação e games
Também estão previstas oficinas, atendimentos de saúde, experiências culturais e atividades voltadas à valorização da identidade amazônica. Algumas ações exigem inscrição prévia devido ao número limitado de vagas.
Os shows de encerramento, incluindo o de Pabllo Vittar, acontecem na Praça Waldemar Henrique nas noites dos dias 15 e 16 de maio. A iniciativa é realizada pela Fecomércio Pará, Sesc e Senac, com apoio da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e sindicatos empresariais.
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