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Como assistir ao show de Pabllo Vittar em Belém grátis? Confira o passo a passo

Veja como se inscrever para evento gratuito na Praça Waldemar Henrique no dia 16 de maio

Hannah Franco
fonte

Show gratuito de Pabllo Vittar está confirmado na programação da Semana S 2026. (Instagram/@pabllovittar)

A cantora Pabllo Vittar será a principal atração de um show gratuito em Belém no próximo dia 16 de maio. A apresentação ocorre na Praça Waldemar Henrique, a partir das 19h, e faz parte da programação da Semana S do Comércio 2026. Confira abaixo como se inscrever e garantir acesso ao show gratuito.

O evento integra uma agenda nacional promovida pelo Sistema Comércio e reúne, na capital paraense, mais de 150 atividades gratuitas nas áreas de cultura, saúde, lazer, qualificação profissional e empreendedorismo, distribuídas entre os dias 15 e 16 de maio.

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Além de Pabllo Vittar, o público também poderá acompanhar apresentações de artistas como Gang do Eletro, Carabao e Cleide Roots, valorizando a música amazônica.

Como se inscrever para assistir ao show gratuito

Para participar do evento e garantir acesso ao show, é necessário realizar uma inscrição gratuita pela internet. Veja o passo a passo:

  • Acesse o site oficial: https://semana-s.portaldocomercio.org.br/
  • Clique na opção “garanta sua vaga”
  • Selecione a região do Pará
  • Marque a opção “concordo com os termos de uso” e inicie a inscrição
  • Preencha os dados pessoais, como CPF, e crie uma senha
  • Complete o cadastro com as demais informações solicitadas
  • Escolha os dias de participação (o show de Pabllo Vittar será no dia 16)
  • Finalize a inscrição

Após concluir o processo, o cadastro estará confirmado e você receberá mais detalhes por e-mail.

Programação da Semana S em Belém

A Semana S 2026 será realizada em diversos pontos de Belém, com atividades abertas ao público de todas as idades. Entre os principais locais estão:

  • Sesc Doca (Umarizal): ações de saúde, bem-estar e cultura
  • Senac Serzedelo (Nazaré): atividades de gastronomia e hotelaria
  • Senac Papaléo (Reduto): programação de tecnologia, inovação e games

Também estão previstas oficinas, atendimentos de saúde, experiências culturais e atividades voltadas à valorização da identidade amazônica. Algumas ações exigem inscrição prévia devido ao número limitado de vagas.

Os shows de encerramento, incluindo o de Pabllo Vittar, acontecem na Praça Waldemar Henrique nas noites dos dias 15 e 16 de maio. A iniciativa é realizada pela Fecomércio Pará, Sesc e Senac, com apoio da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e sindicatos empresariais.

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