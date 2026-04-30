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Morfina Punk lança EP 'Caderno de Fazer Refrão' com seis faixas inéditas nas plataformas

Novo trabalho da banda paraense mistura punk, grunge e influências amazônicas, além de trazer proposta com viés social

Amanda Martins
fonte

A formação atual conta com Júlio Kamikaze (voz e guitarra), Cassy Jones (voz e baixo), Renato Cunha (guitarras) e Guto Rebelo (bateria) (Divulgação)

A banda paraense Morfina Punk se prepara para lançar seu mais novo trabalho, o EP Caderno de Fazer Refrão”, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (1º). Com seis faixas inéditas, o projeto marca mais um capítulo na trajetória do grupo, conhecido por sua atuação no cenário independente do rock autoral no Pará.

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No novo EP, a banda apresenta uma sonoridade que transita entre diferentes influências, combinando o peso do punk com elementos de grunge, brega-punk e surf music. A proposta sonora dialoga tanto com o público da cena alternativa quanto com ouvintes mais amplos, mantendo características que marcaram a identidade do grupo desde sua formação.

Gravado no Abbey Monsters Studio, em Belém, o trabalho contou com produção de Andro Baudelaire, responsável por conduzir a construção sonora do EP. O resultado é um registro que equilibra aspectos mais diretos e espontâneos com um acabamento técnico cuidadoso, mantendo a proposta estética da banda.

Além da produção musical, o EP também incorpora um aspecto coletivo. O projeto foi viabilizado com apoio financeiro de amigos e parceiros próximos do grupo. Parte dos recursos arrecadados será destinada a instituições de combate ao câncer, motivada pelo fato de um dos compositores das faixas estar em tratamento de saúde em São Paulo.

Formada em 2005, na região metropolitana de Belém, a Morfina Punk surgiu em Ananindeua e se consolidou como uma das vozes do rock independente paraense. Ao longo de sua trajetória, a banda participou de festivais, shows autorais e colaborações com nomes da cena local, construindo uma discografia que inclui álbuns como “Brasil Terceiro Mundo” (2006), “Entre Punk Rock & Rock N’ Roll” (2009), “Porque o Tempo Requer” (2020) e “A Quarta Dose” (2023).

A formação atual conta com Júlio Kamikaze (voz e guitarra), Cassy Jones (voz e baixo), Renato Cunha (guitarras) e Guto Rebelo (bateria). 

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