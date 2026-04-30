VÍDEO: Joelma e Wanderley Andrade cantam ‘Conquista’ juntos e resgatam clássico que marcou gerações

O Grupo Liberal teve acesso, com exclusividade, a um trecho do encontro entre Joelma e Wanderley Andrade interpretando a canção “Conquista”, uma das faixas do novo bloco do DVD “Isso é Calypso Tour Brasil”.

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O material integra a quinta etapa do projeto, gravada em Brasília, e chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (30).

Nesta parte do DVD, a artista paraense aposta em um medley que reúne sucessos marcantes de seu repertório, incluindo “Dois Corações”, “Mais Uma Chance”, “Amor Sem Fim” e “Não Posso Negar Que Te Amo”.