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Romário se manifesta após ‘climão’ com Fernanda Gentil durante transmissão da Copa; veja

Ex-jogador afirmou que houve um mal-entendido em sua fala feita durante o empate entre Brasil e Marrocos na estreia do Mundial

O Liberal
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Fala ocorreu após análise sobre o empate da Seleção Brasileira diante de Marrocos na primeira rodada do Mundial (Reprodução/ CazéTV)

O ex-jogador Romário se pronunciou no último domingo (14) sobre a repercussão de um comentário feito ao vivo após o empate da Seleção Brasileira com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026.

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“Houve um ruído na imprensa em relação à fala da Fernanda Gentil e que eu teria sido um pouco rude, um pouco grosso. Primeiramente quero dizer o seguinte, a Fernanda é uma das 10 pessoas que mais conhecem futebol do nosso país na minha opinião”, iniciou o ex-atleta na RomárioTV, seu canal no Youtube. 

Em seguida,  Romário voltou a elogiar a jornalista e explicou que o momento ocorreu em meio à dinâmica da transmissão ao vivo. “Ela é uma das poucas pessoas que quando fala o que vê, fala a verdade e houve um desencontro porque a gente começou falando, depois foi cortado, depois a gente voltou... Fe, resumindo, tem meu respeito, você é simplesmente f***”, afirmou.

Entenda a polêmica

Durante a análise do 1x1 contra o Marrocos,  Gentil questionou se o empate poderia ser considerado uma espécie de derrota diante das expectativas em torno do Brasil. 

Ao responder, Romário discordou da avaliação. “Fernanda, é o seguinte, empatar no primeiro jogo de uma Copa do Mundo, contra uma seleção de Marrocos, quem não conhece muito de futebol, vai ter esse pensamento que você tem. E nós somos brasileiros, e a seleção de Marrocos apresentou, na minha opinião, um futebol melhor, mais técnico, mais bem posicionado. E é claro que a gente tem melhores jogadores que o Marrocos”, disse.

Rapidamente o trecho ganhou repercussão negativa nas redes sociais. O ex-jogador foi acusado pelos internautas de praticar "machismo estrutural" ao dizer que Fernanda "não conhecia muito bem de futebol" por ser mulher. Mesmo após o suposto "climão", Romário e Fernanda seguiram participando normalmente da cobertura após o comentário.

Fernanda se manifestou 

Em entrevista à CazéTV,  a comunicadora afirmou que não interpretou a declaração como uma crítica pessoal. “Não foi isso que ele quis dizer. Eu entendi que não foi desse jeito. Inclusive, a gente conversou antes (em off) que o empate seria quase uma derrota. Ele não quis dizer que eu não soubesse de futebol, mas que quem pensa assim não entende muito”, declarou no fim de semana. 

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