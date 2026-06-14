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Fernanda Gentil abre o jogo sobre polêmica com Romário na CazéTV

A apresentadora esclareceu a interação ao vivo com o ex-jogador, que gerou debates acalorados na cobertura da Copa do Mundo

O Liberal
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Fernanda Gentil e Romário protagonizaram "climão" em transmissão da Copa do Mundo (Reprodução / YouTube Cazé TV)

Fernanda Gentil quebrou o silêncio neste domingo (14), na CazéTV, após dias de intensa especulação nas redes sociais. A apresentadora esclareceu a polêmica interação ao vivo com o ex-jogador Romário. O episódio marcou a cobertura da Copa do Mundo e gerou uma onda de debates acalorados. Em meio à controvérsia, Gentil negou qualquer ofensa pessoal ou desentendimento com o tetracampeão mundial.

A controvérsia teve início após o empate de 1 a 1 entre Brasil e Marrocos. Durante uma análise pós-jogo, Fernanda Gentil perguntou a Romário se o placar poderia ser considerado uma derrota.

"Climão" e polêmica com Romário

A resposta do ex-jogador foi incisiva: "quem pensava daquela forma 'não entendia de futebol'". A declaração gerou críticas nas redes sociais. Internautas interpretaram a fala como uma resposta dura e direta à jornalista, criando um suposto "climão" ao vivo na CazéTV.

Contrariando as expectativas, Fernanda Gentil assegurou na CazéTV que não se sentiu ofendida. Ela refutou rumores de desentendimento com o ícone do futebol, Romário. A apresentadora explicou a dinâmica dos bastidores. "Ali na hora, a gente está com ponto no ouvido, muito barulho, jogo, o diretor falando, e ele respondendo", disse.

Gentil ressaltou que ela e Romário já trabalharam juntos antes e se conhecem pessoalmente. O choque veio apenas após a transmissão, com a repercussão. "Começou a pipocar uma coisa ou outra: ‘Romário grosseiro’, ‘estúpido’…", lembrou. Ela defendeu o ex-jogador, afirmando que "não foi isso que ele quis dizer".

Em uma revelação crucial, Fernanda Gentil afirmou que o comentário de Romário não foi um ataque pessoal. Ele fazia parte de um debate prévio entre os dois. O tema já havia sido discutido nos bastidores antes da transmissão. "Assim, em off, a gente comentou antes que um empate seria quase que uma derrota", detalhou. Romário, segundo Gentil, concordou com essa visão. Ele quis dizer que "quem pensa assim não entende muito", e não que ela não soubesse ou não entendesse.

A jornalista reconheceu que a cena gerou drama para os telespectadores. Contudo, reforçou que não houve atrito ou problema real entre os profissionais. Gentil compreendeu a interpretação do público de que Romário poderia ter sido "estúpido ou grosseiro". Mas a intenção não foi essa, segundo ela.

Para finalizar a polêmica, a apresentadora revelou que continuou em conversa com Romário após o encerramento da participação. Isso desmente qualquer ruído de vez.

Ela também agradeceu o carinho e as mensagens de apoio do público. "Tudo esclarecido. E obrigada pelo carinho de todo mundo... Mas a melhor notícia é: segue o jogo", concluiu.

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