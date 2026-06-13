Bomba! Léo Dias se irrita com seleção e promete revelar 'fofocas' de jogadores após empate do Brasil

O jornalista Léo Dias, conhecido por sua cobertura do universo das celebridades e fofocas, agitou as redes sociais ao prometer revelar bastidores e fofocas de jogadores da Seleção Brasileira, principalmente em relação a casos extraconjugais. A promessa, que surgiria em caso de derrota, foi reforçada por ele na plataforma X (antigo Twitter) logo após o empate por 1 a 1 do Brasil com Marrocos, na estreia do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

No X, o jornalista publicou: "Empatar com Marrocos para mim é derrota. AGUARDEM SEGUNDA-FEIRA", indicando que as revelações podem vir a público em breve. Ele havia antecipado que, se o Brasil não obtivesse um resultado positivo, divulgaria informações sobre a vida íntima dos atletas. Veja:

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Seleção joga mal e só empata

A Seleção Brasileira ficou no empate por 1 a 1 com Marrocos na estreia pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O placar foi aberto aos 21 minutos do primeiro tempo por Ismael Saibari, que marcou para os marroquinos.

A resposta do Brasil veio ainda na etapa inicial. Aos 32 minutos, Vini Jr. deixou tudo igual no marcador, assinalando o primeiro gol da equipe brasileira no Mundial. Com o resultado, ambas as seleções somam um ponto na largada da competição.