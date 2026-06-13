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Veja imagens exclusivas de Brasil x Marrocos na estreia da Copa do Mundo 2026

Direto dos EUA, as fotos detalham a atmosfera das arquibancadas e os primeiros momentos do time no Mundial

O Liberal
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Veja os cliques exclusivos de Tarso Sarraf/ O Liberal. (Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal)

Direto dos Estados Unidos, Tarso Sarraf, fotógrafo e coordenador de audiovisual de O Liberal, enviou imagens exclusivas da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Os registros mostram os bastidores, a atmosfera das arquibancadas e os momentos de Brasil x Marrocos no primeiro capítulo da caminhada brasileira no Mundial rumo ao hexa. Veja as imagens:

Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo 2026

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