Veja imagens exclusivas de Brasil x Marrocos na estreia da Copa do Mundo 2026

Direto dos Estados Unidos, Tarso Sarraf, fotógrafo e coordenador de audiovisual de O Liberal, enviou imagens exclusivas da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Os registros mostram os bastidores, a atmosfera das arquibancadas e os momentos de Brasil x Marrocos no primeiro capítulo da caminhada brasileira no Mundial rumo ao hexa. Veja as imagens:

Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo 2026 Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.