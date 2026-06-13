Veja imagens exclusivas de Brasil x Marrocos na estreia da Copa do Mundo 2026
Direto dos EUA, as fotos detalham a atmosfera das arquibancadas e os primeiros momentos do time no Mundial
Direto dos Estados Unidos, Tarso Sarraf, fotógrafo e coordenador de audiovisual de O Liberal, enviou imagens exclusivas da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.
Os registros mostram os bastidores, a atmosfera das arquibancadas e os momentos de Brasil x Marrocos no primeiro capítulo da caminhada brasileira no Mundial rumo ao hexa. Veja as imagens:
A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA