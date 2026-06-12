Virginia e Vini Jr. alimentam rumores de reconciliação no Dia dos Namorados; entenda

Pouco menos de um mês após anunciarem o fim do relacionamento, Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a movimentar as redes sociais e levantaram especulações sobre uma possível reconciliação. O assunto ganhou força nesta sexta-feira (12), Dia dos Namorados, após a influenciadora mostrar um presente que recebeu enquanto está nos Estados Unidos.

Virginia compartilhou com os seguidores um grande buquê de rosas vermelhas e demonstrou surpresa com o gesto. "Confesso que por essa eu não esperava, mas gostei", escreveu ao publicar imagens do presente nas redes sociais.

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O que chamou a atenção dos internautas foi que, entre as reações à postagem, estava um comentário de Vini Jr. O atacante da Seleção Brasileira deixou um emoji de coração na publicação, suficiente para despertar uma onda de comentários sobre uma possível reaproximação entre os dois.

A repercussão aumentou após amigos do casal entrarem na brincadeira. Alguns fizeram comentários sugerindo que sabiam quem havia enviado as flores, enquanto outros afirmaram estar atentos aos próximos capítulos da história. As mensagens rapidamente alimentaram as teorias dos fãs.

Os rumores ganham ainda mais força porque Virginia e Vini Jr. estão atualmente nos Estados Unidos. A influenciadora viajou para trabalhar na cobertura da Copa do Mundo de 2026 como repórter especial do programa "Domingão com Huck", enquanto o jogador está no país para disputar o torneio com a Seleção Brasileira.

O relacionamento entre os dois chegou ao fim em maio. Na ocasião, Virginia anunciou a separação por meio das redes sociais e afirmou que a decisão foi tomada de forma madura e respeitosa. Desde então, nenhum dos dois comentou publicamente sobre uma possível retomada da relação.

Apesar das especulações, nem Virginia nem Vini Jr. confirmaram qualquer reconciliação.