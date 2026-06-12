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Exibição de 'O Tubarão Martelo' movimenta o domingo no Festival de Alter do Chão

A Sala Allana Fernandes recebe a exibição gratuita de animação infantil, com a presença do diretor Cláudio Fraga para um bate-papo exclusivo com o público

O Liberal
fonte

Escola Borari, escola indígena em Alter do Chão (Divulgação)

A produção audiovisual mineira O Tubarão Martelo e Os Habitantes do Fundo do Mar – O Filme, dirigida por Cláudio Fraga e Carlos Magalhães, é um dos destaques na programação do Festival de Cinema Latino-Americano de Alter do Chão 2026. Além das telas, o projeto do média-metragem de animação infantil promove atividades formativas gratuitas voltadas ao setor audiovisual na vila. O público pode conferir a obra em duas exibições oficiais: no domingo (14), às 16h30, na Sala Allana Fernandes. Logo após a sessão de domingo, o diretor Cláudio Fraga comanda um bate-papo exclusivo com a plateia sobre os bastidores e o processo de criação da animação.

Produzido pela Luz Comunicação e coproduzido pela Tubarão Martelo Produções, de Minas Gerais, o filme foi finalizado em 2024. Com duração de 26 minutos, o média-metragem em animação 2D apresenta uma aventura infantil que aborda a importância da preservação da biodiversidade por meio do universo marinho, propondo reflexões sobre o cuidado com os ecossistemas e o meio ambiente.

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O carismático personagem “Tubarão Martelo” e sua turma agora invadem as telascom histórias voltadas especialmente para a garotada em idade pré-escolar, que chegam de forma lúdica e educativa ao ensinar as características das espécies marinhas e a importância da preservação de seu habitat, tudo embalado por uma trilha sonora contagiante que passeia pelo blues, rock, reggae, pop, afoxé e funk.

Além das exibições, o projeto promoveu no Pará o Workshop de Produção de um Curta-Metragem Animado Infantil. A atividade foi realizada na última quinta-feira (11), no Theatro Victória, em Santarém, integrando a programação oficial do Festival de Cinema Latino-Americano de Alter do Chão 2026. Ministrada por Cláudio Fraga, a formação foi direcionada a estudantes de cinema de animação, roteiristas, produtores culturais e demais interessados no tema. Com foco na acessibilidade, o workshop teve participação gratuita, vagas limitadas e contou com tradução simultânea em Libras.

A realização do workshop integra a contrapartida do projeto “O Tubarão Martelo e Os Habitantes do Fundo do Mar – O Filme”, que tem como beneficiário Luiz Cláudio Fraga de Carvalho (protocolo: 2024.2411.0054), no âmbito do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais – Edital 11/2024 Circula Minas Audiovisual SECULT/MG.

A circulação da obra no festival busca ampliar a difusão do audiovisual produzido em Minas Gerais e fortalecer mecanismos de democratização do acesso à cultura. O projeto já alcançou mais de 50 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube, consolidando-se como uma iniciativa de entretenimento infantil com alcance nacional.

Criado em 2011 por Cláudio Fraga, O Tubarão Martelo reúne músicas, animações, espetáculo musical e produção cinematográfica voltados ao público infantil. Fraga é criador dos personagens, compositor das canções e roteirista do projeto. O universo narrativo desenvolvido pela iniciativa utiliza linguagem artística e educativa para aproximar crianças de temas ligados à preservação ambiental e à valorização da vida marinha.

Agende-se

Data: domingo, 14
Hora: 16h30
Local: Sala Allana Fernandes - Alter do Chão/PA

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