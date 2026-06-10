Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festival Val de Cannes reúne produções universitárias e mostra fotográfica gratuita em Belém

Evento exibe 13 curtas-metragens finalistas e cinco exposições fotográficas, nesta quarta-feira (10), no Teatro Estação Gasômetro

Amanda Martins
fonte

Festival reúne estudantes, recém-formados e profissionais do setor audiovisual em uma noite dedicada à fotografia e ao cinema (STORM - AGÊNCIA ESCOLA CESUPA)

O Festival Val de Cannes 2026 será realizado nesta quarta-feira (10), a partir das 18h, no Teatro Estação Gasômetro, localizado no bairro de São Brás, em Belém. Com entrada gratuita, o evento reúne produções audiovisuais e fotográficas desenvolvidas por estudantes universitários e recém-formados de diferentes regiões do país.

VEJA MAIS

image 8 filmes que ficaram em alta no streaming no fim de semana; veja lista

image Yohama Eshima fala sobre parceria com Tony Ramos em trama das 9 e amadurecimento profissional
Em um ano de alta produtividade, a atriz celebra sua escalação para "Quem Ama Cuida" e trabalhos na TV, o cinema e o streaming. Ela reflete sobre a oportunidade de romper estereótipos e transitar por diferentes gêneros artísticos

image Longa estrelado por Caco Ciocler leva debate sobre exposição digital ao Cine PE
Filme apresenta um futuro distópico em que debates online definem o destino dos participantes

Criado em 2014 por alunos e professores do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), o festival é uma iniciativa independente e sem fins lucrativos voltada à exibição e valorização de produções universitárias.

A programação começa com a Mostra Fotográfica, que apresenta cinco exposições desenvolvidas por estudantes do segundo semestre de Publicidade e Propaganda do Cesupa e pela STORM – Agência Escola da instituição. Os trabalhos abordam temas como identidade, memória, pertencimento, emoções, cultura popular, valorização feminina e a relação entre as pessoas e o território amazônico.

 Em seguida, às 19h, o público poderá acompanhar a Mostra Audiovisual, que exibirá os 13 curtas-metragens finalistas da competição. Confira a lista:

  • A Noite da Lua de Sangue (Animação) – UFPE (Pernambuco)
  • Do Outro Lado do Balanço (Ficção) – Cesupa (Pará)
  • Liminar (Ficção) – Cesupa (Pará)
  • Nike/Red Bull: Vencer Não é Confortável (Anúncio Publicitário) – UFPA (Pará)
  • Não Pertenço Aqui (Ficção) – UnB (Distrito Federal)
  • No Silêncio da Chuva (Animação) – UESB (Bahia)
  • Notas de uma (Ré)memórIA (Ficção) – Cesupa (Pará)
  • O Coração Delator (Ficção) – UFPA (Pará)
  • O Mundo que Ayla Aprendeu a Ler (Ficção) – UFPA (Pará)
  • O Que Habita Dentro de Nós (Ficção) – UNINTER (Paraná)
  • Por Trás das Câmeras (Ficção) – Cesupa (Pará)
  • Prafazercabeça (Videoclipe) – UFPA (Pará)
  • Sombras de Você (Ficção) – UFPA (Pará)

Nesta edição, o festival recebeu 62 inscrições de obras audiovisuais produzidas por estudantes de 31 instituições de ensino superior de 17 estados brasileiros. As produções inscritas contemplam os gêneros ficção, animação, videoclipe e anúncio publicitário. Os filmes finalistas representam instituições de ensino do Pará, Pernambuco, Bahia, Paraná e Distrito Federal.

Segundo a coordenadora de planejamento do festival, Isabel Diniz, a edição de 2026 foi planejada para ampliar o alcance do evento. “Desde a escolha do local até a forma como chegamos aos universitários, inclusive de outros estados, tudo foi pensado para abrir os horizontes e transformar o festival em algo maior do que todas as outras edições”, afirma.

Ela destaca que a programação reúne produções com diferentes temáticas e perspectivas. “Quem comparecer poderá conferir trabalhos sobre os mais diversos assuntos, produzidos por universitários de todo o país”, diz.

A cerimônia de premiação está prevista para começar às 21h. Os finalistas concorrem nas categorias Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte, Melhor Edição de Fotografia, Melhor Edição, Grande Prêmio – Melhor Obra Audiovisual e Prêmio Popular – Melhor Obra Audiovisual.

Os vencedores poderão receber premiações de até R$ 1 mil. Além do prêmio em dinheiro, a equipe vencedora da categoria Grande Prêmio – Melhor Obra Audiovisual participará de uma imersão na Cabron Studios para conhecer os processos de produção do estúdio.

Como parte da programação preparatória do festival, os fundadores da Cabron Studios, Marina Almeida e João Pedro Aranha, ministraram na última terça-feira (9) uma masterclass voltada ao desenvolvimento da criatividade e de técnicas audiovisuais.

Os trabalhos serão avaliados por profissionais convidados das áreas de audiovisual e fotografia. O Júri Audiovisual é formado pela produtora audiovisual, fotógrafa e pesquisadora Fadia Mufarrej, pelo diretor, produtor e roteirista Marcos Corrêa e pela roteirista, diretora artística, produtora e pesquisadora Monique Sobral.

Já o Júri Fotografia conta com a participação da fotógrafa Lorena Fadul, do artista visual, fotógrafo e cineasta Matheus Clima e do fotógrafo Guy Veloso.

Integrante do júri de fotografia, Lorena Fadul afirma que os trabalhos selecionados apresentam diferentes propostas narrativas e técnicas. “Foi super interessante ver os trabalhos que estão com um nível altíssimo, tanto na proposta técnica quanto na construção criativa das narrativas”, destaca.

Segundo a fotógrafa, iniciativas voltadas ao audiovisual universitário contribuem para incentivar estudantes e ampliar espaços de produção criativa dentro das instituições de ensino. “O fomento ao audiovisual é extremamente importante e precisa começar dentro das universidades”, afirma.

SERVIÇO:

Festival Val de Cannes 2026

Data: quarta-feira, 10 de junho
Horário: 18h às 21h30
Local: Teatro Estação Gasômetro, no Parque da Residência (Avenida Governador Magalhães Barata, 830)
Entrada gratuita
Aberto ao público

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

festival val de cannes

cultura

cinema paraense

festival de cinema

cinema nacional
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Psica lança coleção de moda inspirada na Amazônia e no futebol para a Copa do Mundo

Com a estreia do Brasil na Copa do Mundo, a Psica apresenta uma coleção que une futebol, cultura amazônica e identidade regional. O destaque é a camisa Psica F.C., com referências aos rios da Amazônia, à Estrela do Norte e à cultura popular do Pará

10.06.26 16h42

MÚSICA

Fabinho lança primeiro single de novo DVD

“Ainda Tem Amor” chega às plataformas digitais no dia 11 de junho

10.06.26 14h26

MÚSICA

Clarice Senna apresenta a vanguarda amazônica em seu álbum de estreia

Com produção de Dante Ozzetti e participações especiais de importantes instrumentistas brasileiros, o “A Boca no Mundo” revela uma sonoridade sofisticada que transforma a linguagem assistiva em expressão artística e amplia os horizontes da música contemporânea

10.06.26 12h30

CULTURA

BTS em Copacabana? Grupo é cotado para megashow no Rio em 2027

A ideia foi defendida pelo secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Lucas Padilha

10.06.26 9h08

MAIS LIDAS EM CULTURA

CINEMA

Cine Líbero Luxardo exibe clássico romântico no Dia dos Namorados; confira a programação

Sessões especiais apostam em um dos encontros amorosos mais marcantes do cinema para celebrar a data

10.06.26 23h39

'TBT' FORA DE ÉPOCA

Guns N’ Roses relembra nas redes sociais apresentação em Belém e agita fã; confira

O show lendário ocorreu em abril deste ano durante a turnê 'Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things'

26.05.26 16h59

BROTHERAGEM?

Vídeo: Influencer 'hétero' desabafa após vazamento de vídeo íntimo com homem

O influenciador baiano conhecido por ser heterossexual foi envolvido em uma polêmica de vazamento de vídeo no final de semana

24.04.25 12h43

CELEBRIDADES

Dona da “vagina mais bonita do Brasil” revela cuidados com a área íntima

Sabrina revelou suas rotinas de cuidados pessoais com a região íntima

22.02.25 0h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda