Festival Val de Cannes reúne produções universitárias e mostra fotográfica gratuita em Belém

O Festival Val de Cannes 2026 será realizado nesta quarta-feira (10), a partir das 18h, no Teatro Estação Gasômetro, localizado no bairro de São Brás, em Belém. Com entrada gratuita, o evento reúne produções audiovisuais e fotográficas desenvolvidas por estudantes universitários e recém-formados de diferentes regiões do país.

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Criado em 2014 por alunos e professores do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), o festival é uma iniciativa independente e sem fins lucrativos voltada à exibição e valorização de produções universitárias.

A programação começa com a Mostra Fotográfica, que apresenta cinco exposições desenvolvidas por estudantes do segundo semestre de Publicidade e Propaganda do Cesupa e pela STORM – Agência Escola da instituição. Os trabalhos abordam temas como identidade, memória, pertencimento, emoções, cultura popular, valorização feminina e a relação entre as pessoas e o território amazônico.

Em seguida, às 19h, o público poderá acompanhar a Mostra Audiovisual, que exibirá os 13 curtas-metragens finalistas da competição. Confira a lista:

A Noite da Lua de Sangue (Animação) – UFPE (Pernambuco)

Do Outro Lado do Balanço (Ficção) – Cesupa (Pará)

Liminar (Ficção) – Cesupa (Pará)

Nike/Red Bull: Vencer Não é Confortável (Anúncio Publicitário) – UFPA (Pará)

Não Pertenço Aqui (Ficção) – UnB (Distrito Federal)

No Silêncio da Chuva (Animação) – UESB (Bahia)

Notas de uma (Ré)memórIA (Ficção) – Cesupa (Pará)

O Coração Delator (Ficção) – UFPA (Pará)

O Mundo que Ayla Aprendeu a Ler (Ficção) – UFPA (Pará)

O Que Habita Dentro de Nós (Ficção) – UNINTER (Paraná)

Por Trás das Câmeras (Ficção) – Cesupa (Pará)

Prafazercabeça (Videoclipe) – UFPA (Pará)

Sombras de Você (Ficção) – UFPA (Pará)

Nesta edição, o festival recebeu 62 inscrições de obras audiovisuais produzidas por estudantes de 31 instituições de ensino superior de 17 estados brasileiros. As produções inscritas contemplam os gêneros ficção, animação, videoclipe e anúncio publicitário. Os filmes finalistas representam instituições de ensino do Pará, Pernambuco, Bahia, Paraná e Distrito Federal.

Segundo a coordenadora de planejamento do festival, Isabel Diniz, a edição de 2026 foi planejada para ampliar o alcance do evento. “Desde a escolha do local até a forma como chegamos aos universitários, inclusive de outros estados, tudo foi pensado para abrir os horizontes e transformar o festival em algo maior do que todas as outras edições”, afirma.

Ela destaca que a programação reúne produções com diferentes temáticas e perspectivas. “Quem comparecer poderá conferir trabalhos sobre os mais diversos assuntos, produzidos por universitários de todo o país”, diz.

A cerimônia de premiação está prevista para começar às 21h. Os finalistas concorrem nas categorias Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte, Melhor Edição de Fotografia, Melhor Edição, Grande Prêmio – Melhor Obra Audiovisual e Prêmio Popular – Melhor Obra Audiovisual.

Os vencedores poderão receber premiações de até R$ 1 mil. Além do prêmio em dinheiro, a equipe vencedora da categoria Grande Prêmio – Melhor Obra Audiovisual participará de uma imersão na Cabron Studios para conhecer os processos de produção do estúdio.

Como parte da programação preparatória do festival, os fundadores da Cabron Studios, Marina Almeida e João Pedro Aranha, ministraram na última terça-feira (9) uma masterclass voltada ao desenvolvimento da criatividade e de técnicas audiovisuais.

Os trabalhos serão avaliados por profissionais convidados das áreas de audiovisual e fotografia. O Júri Audiovisual é formado pela produtora audiovisual, fotógrafa e pesquisadora Fadia Mufarrej, pelo diretor, produtor e roteirista Marcos Corrêa e pela roteirista, diretora artística, produtora e pesquisadora Monique Sobral.

Já o Júri Fotografia conta com a participação da fotógrafa Lorena Fadul, do artista visual, fotógrafo e cineasta Matheus Clima e do fotógrafo Guy Veloso.

Integrante do júri de fotografia, Lorena Fadul afirma que os trabalhos selecionados apresentam diferentes propostas narrativas e técnicas. “Foi super interessante ver os trabalhos que estão com um nível altíssimo, tanto na proposta técnica quanto na construção criativa das narrativas”, destaca.

Segundo a fotógrafa, iniciativas voltadas ao audiovisual universitário contribuem para incentivar estudantes e ampliar espaços de produção criativa dentro das instituições de ensino. “O fomento ao audiovisual é extremamente importante e precisa começar dentro das universidades”, afirma.

SERVIÇO:

Festival Val de Cannes 2026

Data: quarta-feira, 10 de junho

Horário: 18h às 21h30

Local: Teatro Estação Gasômetro, no Parque da Residência (Avenida Governador Magalhães Barata, 830)

Entrada gratuita

Aberto ao público