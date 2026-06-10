Concerto à luz de velas especial de Dia dos Namorados ganha edição em Belém

Os concertos Candlelight trazem a Belém, neste Dia dos Namorados (12), a magia da experiência musical ao vivo em uma atmosfera única, totalmente iluminada por um mar de velas, às 18h. Integrando uma grande mobilização nacional da série Candlelight®, que realiza mais de 100 concertos pelo Brasil entre os dias 6 e 14 de junho para movimentar o mercado de experiências imersivas, a capital paraense recebe uma programação especial. O espetáculo promete embalar os casais e apaixonados com clássicos românticos da música nacional e internacional.

O evento acontece no Teatro Resolve e tem duração de 60 minutos. A classificação indicativa é a partir de 8 anos, sendo que menores de 16 anos devem estar obrigatoriamente acompanhados por um adulto. O local conta com total acessibilidade para cadeirantes.

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No palco, a atmosfera romântica ganha vida sob a execução do talentoso Quarteto de Cordas Monte Cristo, de Belém. O programa previsto para a noite passeia por hits internacionais inesquecíveis como "All Of Me" (John Legend), "(I Can't Help) Falling In Love With You" (Elvis Presley), "Wonderful Tonight" (Eric Clapton) e "A Thousand Years" (Christina Perri), além de grandes hinos do cancioneiro brasileiro, incluindo "Amor I Love You" (Marisa Monte), "Pra Você Guardei O Amor" (Nando Reis) e "Você É Linda" (Caetano Veloso).

Criada pela Fever, plataforma global de descoberta de entretenimento ao vivo, a série Candlelight consolidou recentemente sua presença em todas as capitais brasileiras e segue em expansão pelo interior, posicionando o país como um dos principais mercados dessa experiência no mundo. De acordo com o estudo internacional Classical Pulse 2026, realizado em 10 países, o Brasil lidera o engajamento no setor: 63% dos brasileiros afirmam já ter assistido a um concerto de música clássica, enquanto 75% relatam forte conexão ou interesse pelo gênero.

O levantamento aponta ainda uma mudança significativa no perfil do público local. Entre os frequentadores, 50% buscam essas experiências culturais para compartilhar momentos com amigos, parceiros e familiares. O crescimento do setor tem sido impulsionado sobretudo pelo público jovem, atraído por formatos que combinam música ao vivo, ambientação imersiva e palcos não convencionais.

Conhecida internacionalmente por transformar espaços históricos e culturais em cenários mágicos iluminados por milhares de velas, a série Candlelight está presente em mais de 40 países. O projeto transita por vertentes que vão do clássico ao pop, rock, jazz e trilhas sonoras de cinema, cumprindo o duplo papel de aproximar novas audiências da música instrumental e valorizar os talentos e músicos de cada cena local.

Além de Belém, o espetáculo passa por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Curitiba, Manaus, Campinas e Porto Alegre.

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Data: sexta-feira, 12

Hora: 18h

Local: Teatro Resolve - Av. Sen. Lemos, 3153 - Sacramenta