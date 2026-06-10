Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Concerto à luz de velas especial de Dia dos Namorados ganha edição em Belém

O espetáculo à luz de velas traz um repertório apaixonante executado pelo Quarteto de Cordas Monte Cristo, mesclando hinos internacionais como "All Of Me" e "Your Song" a grandes clássicos nacionais como "Amor I Love You" e "Por Você"

O Liberal
fonte

Belém recebe concerto Candlelight inédito para celebrar o Dia dos Namorados (Divulgação)

Os concertos Candlelight trazem a Belém, neste Dia dos Namorados (12), a magia da experiência musical ao vivo em uma atmosfera única, totalmente iluminada por um mar de velas, às 18h. Integrando uma grande mobilização nacional da série Candlelight®, que realiza mais de 100 concertos pelo Brasil entre os dias 6 e 14 de junho para movimentar o mercado de experiências imersivas, a capital paraense recebe uma programação especial. O espetáculo promete embalar os casais e apaixonados com clássicos românticos da música nacional e internacional.

O evento acontece no Teatro Resolve e tem duração de 60 minutos. A classificação indicativa é a partir de 8 anos, sendo que menores de 16 anos devem estar obrigatoriamente acompanhados por um adulto. O local conta com total acessibilidade para cadeirantes.

VEJA MAIS

image Dia dos Namorados: é possível encontrar presentes de até R$ 100?
Reportagem do Grupo Liberal foi às ruas ver quais são as opções que cabem nesse orçamento

image Dia dos Namorados: procura por reservas cresce até 20% e aquece empreendimentos em Belém
Reservas antecipadas, pacotes românticos e decorações temáticas já registram aumento de até 20% na demanda

image Hotéis de Belém registram alta de 30% na procura com Dia dos Namorados, Copa e festas juninas
Pacotes que vão de R$ 170 a R$ 1.155 para atrair clientes durante o mês de junho

No palco, a atmosfera romântica ganha vida sob a execução do talentoso Quarteto de Cordas Monte Cristo, de Belém. O programa previsto para a noite passeia por hits internacionais inesquecíveis como "All Of Me" (John Legend), "(I Can't Help) Falling In Love With You" (Elvis Presley), "Wonderful Tonight" (Eric Clapton) e "A Thousand Years" (Christina Perri), além de grandes hinos do cancioneiro brasileiro, incluindo "Amor I Love You" (Marisa Monte), "Pra Você Guardei O Amor" (Nando Reis) e "Você É Linda" (Caetano Veloso).

Criada pela Fever, plataforma global de descoberta de entretenimento ao vivo, a série Candlelight consolidou recentemente sua presença em todas as capitais brasileiras e segue em expansão pelo interior, posicionando o país como um dos principais mercados dessa experiência no mundo. De acordo com o estudo internacional Classical Pulse 2026, realizado em 10 países, o Brasil lidera o engajamento no setor: 63% dos brasileiros afirmam já ter assistido a um concerto de música clássica, enquanto 75% relatam forte conexão ou interesse pelo gênero.

O levantamento aponta ainda uma mudança significativa no perfil do público local. Entre os frequentadores, 50% buscam essas experiências culturais para compartilhar momentos com amigos, parceiros e familiares. O crescimento do setor tem sido impulsionado sobretudo pelo público jovem, atraído por formatos que combinam música ao vivo, ambientação imersiva e palcos não convencionais.

Conhecida internacionalmente por transformar espaços históricos e culturais em cenários mágicos iluminados por milhares de velas, a série Candlelight está presente em mais de 40 países. O projeto transita por vertentes que vão do clássico ao pop, rock, jazz e trilhas sonoras de cinema, cumprindo o duplo papel de aproximar novas audiências da música instrumental e valorizar os talentos e músicos de cada cena local.

Além de Belém, o espetáculo passa por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Curitiba, Manaus, Campinas e Porto Alegre.

Agende-se

Data: sexta-feira, 12
Hora: 18h
Local: Teatro Resolve -  Av. Sen. Lemos, 3153 - Sacramenta

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Candlelight

Candlelight

Dia dos Namorados
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Psica lança coleção de moda inspirada na Amazônia e no futebol para a Copa do Mundo

Com a estreia do Brasil na Copa do Mundo, a Psica apresenta uma coleção que une futebol, cultura amazônica e identidade regional. O destaque é a camisa Psica F.C., com referências aos rios da Amazônia, à Estrela do Norte e à cultura popular do Pará

10.06.26 16h42

MÚSICA

Fabinho lança primeiro single de novo DVD

“Ainda Tem Amor” chega às plataformas digitais no dia 11 de junho

10.06.26 14h26

MÚSICA

Clarice Senna apresenta a vanguarda amazônica em seu álbum de estreia

Com produção de Dante Ozzetti e participações especiais de importantes instrumentistas brasileiros, o “A Boca no Mundo” revela uma sonoridade sofisticada que transforma a linguagem assistiva em expressão artística e amplia os horizontes da música contemporânea

10.06.26 12h30

CULTURA

BTS em Copacabana? Grupo é cotado para megashow no Rio em 2027

A ideia foi defendida pelo secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Lucas Padilha

10.06.26 9h08

MAIS LIDAS EM CULTURA

CINEMA

Cine Líbero Luxardo exibe clássico romântico no Dia dos Namorados; confira a programação

Sessões especiais apostam em um dos encontros amorosos mais marcantes do cinema para celebrar a data

10.06.26 23h39

'TBT' FORA DE ÉPOCA

Guns N’ Roses relembra nas redes sociais apresentação em Belém e agita fã; confira

O show lendário ocorreu em abril deste ano durante a turnê 'Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things'

26.05.26 16h59

BROTHERAGEM?

Vídeo: Influencer 'hétero' desabafa após vazamento de vídeo íntimo com homem

O influenciador baiano conhecido por ser heterossexual foi envolvido em uma polêmica de vazamento de vídeo no final de semana

24.04.25 12h43

CELEBRIDADES

Dona da “vagina mais bonita do Brasil” revela cuidados com a área íntima

Sabrina revelou suas rotinas de cuidados pessoais com a região íntima

22.02.25 0h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda