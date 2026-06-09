Dia dos Namorados: é possível encontrar presentes de até R$ 100?

O Dia dos Namorados deve movimentar R$ 26,4 bilhões no comércio nacional, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Porém, com o orçamento apertado, presentear a pessoa amada pode ser um grande desafio. Em Belém, a reportagem do Grupo Liberal para descobrir se ainda é possível encontrar opções de presentes por até R$ 100.

A busca mostrou que o comércio da capital paraense ainda oferece alternativas acessíveis para diferentes estilos e perfis. Entre os itens encontrados estão acessórios, maquiagem, moda praia, roupas masculinas, sandálias e pulseiras.

Presentes para elas

Para quem deseja presentear mulheres no Dia dos Namorados, os acessórios aparecem como uma das opções mais econômicas. Em lojas especializadas localizadas na rua 13 de Maio, é possível encontrar brincos a partir de R$ 10, chegando a R$ 25, dependendo do modelo.

Pulseiras e braceletes variam entre R$ 20 e R$ 35. Já acessórios para cabelo, como piranhas de diferentes cores, formatos e estampas, custam entre R$ 8 e R$ 15.

A moda praia também surge como alternativa para quem já pensa nas férias de julho. Em lojas da 13 de Maio, a reportagem encontrou conjuntos de biquíni — com parte de cima e parte de baixo — a partir de R$ 20. Também há opções de maiôs e saídas de praia, permitindo montar um presente completo por cerca de R$ 50.

Outra opção encontrada no comércio de Belém são os kits de maquiagem. Produtos de marcas nacionais podem ser adquiridos por cerca de R$ 40. Entre os itens disponíveis estão lápis de boca, gloss, batom líquido, rímel e paletas de sombras em tons neutros.

Presentes para eles

Para os homens, as opções incluem roupas casuais vendidas em lojas da calçada João Afonso. Camisas e bermudas podem ser encontradas a partir de R$ 20, chegando a até R$ 70, dependendo do modelo e do tecido.

Também é possível montar um conjunto completo com camisa por cerca de R$ 50 e bermuda por R$ 40, totalizando R$ 90.

As sandálias masculinas também aparecem entre os itens mais procurados para a data. Os modelos encontrados pela reportagem variam entre R$ 40 e R$ 78, em diferentes cores e tamanhos, todos produzidos em material de silicone.

Outra alternativa são as pulseiras masculinas de couro sintético e aço inoxidável, com preços entre R$ 30 e R$ 50.



Apaixonados vão às compras



E para os namorados, vale todo esforço para ver os amados felizes sem fugir do orçamento. Nayara Leitão, enfermeira, disse que a estratégia este ano foi antecipar a compra do presente. E, pra não ficar perdida entre as opções, perguntou antes o que gostaria de ganhar.



"Eu já sabia o que ele precisava e comprei logo no mês passado, pra aproveitar a promoção que vi. Acho que só paga mais caro quem não se organiza. Muita gente deixa pra comprar literalmente na véspera, aí os preços sobem demais", disse.



Já para Carlos Almeida, o segredo foi pedir pela internet. "Eu preferi comprar online. Já tinha sondado o que ela queria e aproveitei pra comprar online. Mais prático e ainda comprei mais barato", revelou o estudante.

