Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Dia dos Namorados: é possível encontrar presentes de até R$ 100?

Reportagem do Grupo Liberal foi às ruas ver quais são as opções que cabem nesse orçamento

Gabi Gutierrez
fonte

No centro comercial de Belém as vendas aquecem com a data comemorativa (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O Dia dos Namorados deve movimentar R$ 26,4 bilhões no comércio nacional, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Porém, com o orçamento apertado, presentear a pessoa amada pode ser um grande desafio. Em Belém, a reportagem do Grupo Liberal para descobrir se ainda é possível encontrar opções de presentes por até R$ 100.

A busca mostrou que o comércio da capital paraense ainda oferece alternativas acessíveis para diferentes estilos e perfis. Entre os itens encontrados estão acessórios, maquiagem, moda praia, roupas masculinas, sandálias e pulseiras.

Presentes para elas

Para quem deseja presentear mulheres no Dia dos Namorados, os acessórios aparecem como uma das opções mais econômicas. Em lojas especializadas localizadas na rua 13 de Maio, é possível encontrar brincos a partir de R$ 10, chegando a R$ 25, dependendo do modelo.

Pulseiras e braceletes variam entre R$ 20 e R$ 35. Já acessórios para cabelo, como piranhas de diferentes cores, formatos e estampas, custam entre R$ 8 e R$ 15.

A moda praia também surge como alternativa para quem já pensa nas férias de julho. Em lojas da 13 de Maio, a reportagem encontrou conjuntos de biquíni — com parte de cima e parte de baixo — a partir de R$ 20. Também há opções de maiôs e saídas de praia, permitindo montar um presente completo por cerca de R$ 50.

Outra opção encontrada no comércio de Belém são os kits de maquiagem. Produtos de marcas nacionais podem ser adquiridos por cerca de R$ 40. Entre os itens disponíveis estão lápis de boca, gloss, batom líquido, rímel e paletas de sombras em tons neutros.

Presentes para eles

Para os homens, as opções incluem roupas casuais vendidas em lojas da calçada João Afonso. Camisas e bermudas podem ser encontradas a partir de R$ 20, chegando a até R$ 70, dependendo do modelo e do tecido.

Também é possível montar um conjunto completo com camisa por cerca de R$ 50 e bermuda por R$ 40, totalizando R$ 90.

As sandálias masculinas também aparecem entre os itens mais procurados para a data. Os modelos encontrados pela reportagem variam entre R$ 40 e R$ 78, em diferentes cores e tamanhos, todos produzidos em material de silicone.

Outra alternativa são as pulseiras masculinas de couro sintético e aço inoxidável, com preços entre R$ 30 e R$ 50.

Apaixonados vão às compras

E para os namorados, vale todo esforço para ver os amados felizes sem fugir do orçamento. Nayara Leitão, enfermeira, disse que a estratégia este ano foi antecipar a compra do presente. E, pra não ficar perdida entre as opções, perguntou antes o que gostaria de ganhar.

"Eu já sabia o que ele precisava e comprei logo no mês passado, pra aproveitar a promoção que vi. Acho que só paga mais caro quem não se organiza. Muita gente deixa pra comprar literalmente na véspera, aí os preços sobem demais", disse.

Já para Carlos Almeida, o segredo foi pedir pela internet. "Eu preferi comprar online. Já tinha sondado o que ela queria e aproveitei pra comprar online. Mais prático e ainda comprei mais barato", revelou o estudante. 
 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dia dos Namorados
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Durigan diz que bets trazem 'prejuízo às famílias' e promete mais rigor do governo com apostas

Ministro da Fazenda afirmou que 30 mil empresas já foram derrubadas. Pasta fará força-tarefa para permitir acesso a documentos sobre apostas online

10.06.26 17h52

SOBERANIA

Por respeito aos trabalhadores, não vamos aceitar as novas taxações dos EUA, diz Lula

Presidente afirmou que Brasil não aceitará imposições sobre produtos em respeito aos trabalhadores. Ele pediu estudo sobre ganhos de americanos.

10.06.26 14h53

Oportunidade

Programa seleciona startups de beleza para aceleração na América Latina

Iniciativa seleciona negócios do setor de beleza e bem-estar para jornada de mentorias, testes e desenvolvimento de soluções até o fim de junho

10.06.26 12h38

novos profissionais

Regulamentação da profissão de manipulador de açaí é aprovada no Senado

Texto passou pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e segue agora para a Câmara dos Deputados

10.06.26 12h12

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

OURO NEGRO DA AMAZÔNIA

Caroço do açaí vira aposta da indústria no Pará para reduzir emissão de carbono

Biomassa amazônica começa a substituir combustíveis fósseis em caldeiras industriais e pode acelerar metas de descarbonização até 2030

07.06.26 7h30

Turismo e Economia Sustentavél

Belém recebe Pavilhão dos Municípios no Hangar, de 11 a 14 de junho

Evento do Governo do Pará destaca o turismo e as oportunidades de negócios de todas as regiões paraenses

08.06.26 19h51

IMPACTOS DA GUERRA

Guerra no Irã encarece em 35% materiais de construção em Belém e reduz ritmo de compras no setor

Alta chega a 35% em itens derivados do petróleo, como tubos de PVC; empresários apontam impacto do frete e da crise internacional nos custos

09.06.26 9h30

EMPREGO

Veja as 10 cidades do Pará que mais geraram emprego em 2026

Belém lidera ranking estadual de criação de vagas formais, enquanto Santana do Araguaia registra a maior expansão proporcional do mercado de trabalho

05.06.26 13h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda