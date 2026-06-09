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Museu das Amazônias promove oficina com Miguel Chikaoka para debater crise climática

Com o tema central voltado aos impactos da crise climática na produção cultural e nos modos de vida amazônicos, o evento gratuito contará com a mesa de diálogo "Territórios Sensíveis"

O Liberal
fonte

Com mesa de diálogo e oficina de Miguel Chikaoka, projeto discute territórios e clima em Belém (Thiago Gomes)

O impacto da crise climática na produção cultural e nos modos de vida amazônicos é o tema da quarta edição do projeto Vivências MAZ. Promovida pelo Museu das Amazônias (MAZ), a iniciativa oferece uma programação gratuita voltada à troca de experiências e reflexões entre artistas, especialistas e o público. O encontro acontece nesta sexta-feira (12), a partir das 14h, no Parque de Bioeconomia, no Complexo Porto Futuro, em Belém.

Para debater como as alterações ambientais já afetam as tradições e os territórios de povos e comunidades da região, o evento promove a mesa de diálogo "Territórios Sensíveis", abrindo a programação às 14h. O painel contará com a participação da ativista e cineasta indígena Jazz Tupinambá, do artista visual Iris da Selva e do ceramista marajoara Ronaldo Guedes.

O encontro integra o eixo temático que orienta a programação educativa e cultural do MAZ durante o mês de junho. “Ao trazer esse debate para o centro da programação, o MAZ busca ampliar as reflexões sobre como as transformações ambientais impactam diretamente a cultura e os modos de vida da região”, destaca Gabriele Martins, coordenadora de programação do MAZ.

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Às 16h, a programação finaliza convidando o público a participar da oficina "Vivência da série Gotas de Luz: Luz em Conta-Gotas", conduzida pelo fotógrafo Miguel Chikaoka. A atividade propõe instigar os participantes a investigarem as origens e os processos de formação da imagem fotográfica por meio de experiências práticas que utilizam a luz e outros recursos.

“Na verdade, é uma abordagem que eu já venho fazendo há alguns anos, focada na questão da luz como matriz principal do processo fotográfico em si. Tendo em vista o tempo que nós temos, eu vou fazer um trabalho de sensibilização, no sentido de entender como é que a imagem está na própria luz e fazer essa conexão de ler a luz como algo inerente à nossa própria existência, ela está presente de todas as formas na nossa vida, e a importância dela, não só para fotografia, obviamente, mas para a gente poder, a partir da visão, para quem não tem problema de visão, poder apurar mais o seu olhar para esse mundo que nós vivemos e o que está acontecendo e o que nós podemos fazer em prol da nossa continuidade enquanto ente que habita esse espaço tempo cósmico”, explica Miguel.

A “Vivência da série Gotas de Luz: Luz em conta-gotas” se faz permeada por ativações do sensível na intenção de compartilhar percepções de que a luz representa algo dotado de sentidos multidimensionais e exercitar conexões de saberes e conhecimentos sobre a sua materialidade. Exercícios pautados em fazeres e experimentos que propiciam contatos com a gênese das imagens fotográficas.

“Eu acho que a cultura, basicamente, está plantada no lugar de raiz, daquilo que origina do nosso estar, vivendo nesta casa comum da mãe terra e tal, e falar de clima hoje, para mim, é falar daquilo que eu venho realmente pensando já há bem mais tempo, mesmo antes dessa crise climática, porque eu nasci na zona rural e eu tenho toda uma vivência da importância da luz e como é que ela opera nesse fluxo constante, permanente, que opera com a água, com o ar, com a terra em si”, reflete o artista.

Agende-se

Data: sexta-feira, 12
Hora: 14h
Local: Complexo Porto Futuro, em Belém.

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Cultura

Miguel Chikaoka
Cultura
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