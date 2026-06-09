Alane Dias inicia gravações de novela da Globo e faz aparição nos bastidores

A paraense Alane Dias já começou as gravações de sua primeira novela e apareceu nos bastidores de "Quando o Coração Entra em Campo", nova produção do Globoplay. A ex-BBB foi vista em uma publicação compartilhada pela atriz Heslaine Vieira nas redes sociais.

O registro chamou a atenção dos fãs e confirmou que Alane já está integrada ao elenco da trama. Segundo informações divulgadas anteriormente, novela vertical está sendo gravada nos Estúdios Globo.

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A novela vertical marca a estreia de Alane como atriz após a conclusão de sua formação em Artes Cênicas. Na história, a paraense interpreta Camille, uma influenciadora digital ambiciosa que tenta se aproximar do jogador de futebol Rocca, personagem vivido por Isacque Lopes, para ganhar fama e ascender socialmente.

Escrita por Rodrigo Lassance e dirigida por Adriano Melo, "Quando o Coração Entra em Campo" acompanha a trajetória de Rocca, um jogador profissional de futebol que vê sua vida mudar após ser convocado para a Seleção Brasileira.

Com a fama em alta, o atleta passa a enfrentar uma série de conflitos pessoais e profissionais que colocam sua carreira em risco. No centro da narrativa estará um triângulo amoroso entre Rocca, Dandara e Camille.

A trama também contará com o técnico do time Estrela, interpretado por Babu Santana, que tentará ajudar o jogador a superar os desafios dentro e fora dos gramados.

Até o momento, o Globoplay ainda não divulgou a data oficial de estreia de "Quando o Coração Entra em Campo".