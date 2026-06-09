Arraial de Todos os Santos 2026: veja a programação das quadrilhas juninas no Centur, em Belém

O clima de São João já tomou conta de Belém. A partir desta quarta-feira (10), o Centur, sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), recebe as apresentações do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, um dos momentos mais aguardados do Arraial de Todos os Santos 2026.

Realizado pela FCP, o evento reúne grupos de diferentes municípios paraenses e integra uma extensa programação voltada à valorização da cultura popular amazônica. A entrada é gratuita para todos os públicos.

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Entre os dias 10 e 30 de junho, a Praça do Artista, no Centur, será palco das apresentações das quadrilhas juninas que disputam o título estadual de 2026. Os grupos levam ao público espetáculos marcados por coreografias, figurinos elaborados, enredos e elementos cênicos.

Além da competição, a Praça do Povo também recebe diariamente os tradicionais folguedos juninos, reunindo música, dança e manifestações culturais típicas do período.

A grande premiação do concurso está marcada para o dia 30 de junho, encerrando oficialmente a programação do Arraial de Todos os Santos.

Outros espaços também recebem atrações juninas

Além do Centur, a programação do Arraial de Todos os Santos 2026 está distribuída por diferentes espaços culturais da capital paraense, incluindo a Casa das Artes, Casa da Linguagem, Curro Velho e o Teatro Margarida Schivasappa.

O evento conta ainda com apresentações de pássaros juninos, cordões de bichos, Auto Junino e o tradicional Arraial das Letrinhas.

Confira a programação completa

📍 Fundação Cultural do Pará (Centur)

10 a 28 de junho, às 16h – XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas

10 a 30 de junho, às 18h – Apresentação de Folguedos Juninos

30 de junho, às 17h – Premiação do Concurso Estadual de Quadrilhas

📍 Teatro Margarida Schivasappa

12 a 28 de junho, às 18h – Apresentação de pássaros juninos e cordões de bichos

📍 Curro Velho

19 a 21 de junho, às 17h – Auto Junino

📍 Casa da Linguagem

24 de junho, às 17h – Arraial das Letrinhas