Quando começa o Arraial 2026 no Centur? Quadrilhas já têm ordem definida

O clima de São João já começou a movimentar os preparativos culturais no estado. Nesta terça-feira (12), a Fundação Cultural do Pará (FCP) realizou o sorteio, no Cine Líbero Luxardo, em Belém, que definiu a ordem de apresentação das quadrilhas juninas que irão participar do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, dentro da programação do Arraial de Todos os Santos 2026.

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Segundo a organização do concurso, as quadrilhas ainda poderão trocar datas e horários das apresentações até às 23h59 do dia 13 de maio. A lista oficial com a ordem definitiva dos desfiles deve ser divulgada na quinta-feira (14).

Quando será realizado o concurso no Centur?

As quadrilhas irão se apresentar entre os dias 10 e 28 de junho no arraial. A apuração dos resultados ocorrerá no dia 29 de junho.

Já as apresentações das campeãs e a cerimônia de premiação estão marcadas para o dia 30 de junho.

Quantas quadrilhas vão participar do Arraial de Todos os Santos?

Nesta edição, o concurso contará com a participação de 131 grupos juninos, somando as categorias adultas e mirins.

O evento reúne representantes de diferentes municípios do Pará e destaca o trabalho desenvolvido ao longo do ano por brincantes, estilistas, coreógrafos, marcadores e equipes de produção envolvidas nas apresentações.

Qual será a premiação do concurso estadual?

Segundo a FCP a premiação total do concurso em 2026 será de aproximadamente R$ 570 mil. Os valores serão distribuídos entre quadrilhas juninas, misses, marcadores, estilistas e coreógrafos que alcançarem as maiores pontuações nas categorias adultas e mirins. A distribuição seguirá os critérios estabelecidos no Edital nº 002/2026, publicado pela FCP.

Quadrilhas poderão trocar datas das apresentações

As alterações deverão ser comunicadas oficialmente à coordenação do concurso por meio do e-mail edital.quadrilha.fcp@gmail.com ou pelos telefones (91) 3284-9074 e (91) 3284-9077.