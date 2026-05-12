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Netinho inicia tratamento contra linfoma e compartilha 'diário' de internação nas redes sociais

Em um relato emocionante no Instagram, cantor compartilhou detalhes de sua jornada contra o câncer, descrevendo seu choro como um gesto de gratidão e fé

O Liberal
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Em vídeos publicados nas redes sociais, Netinho tranquilizou os seguidores sobre os resultados de seus primeiros exames. Visivelmente emocionado, o cantor destacou a eficiência dos procedimentos realizados no hospital em Salvador (Reprodução)

O cantor Netinho utilizou as redes sociais nesta terça-feira (12) para mostrar como está sendo a sua internação. O artista tem usado com frequência seu perfil no Instagram para fazer uma espécie de diário, contando passo a passo da sua jornada contra o câncer.

Em postagem, ele disse que seu choro é de "emoção e alegria", ressaltando que sua reação emocional não deve ser interpretada como tristeza.

"Sempre chorei por idosos, crianças, animais e coisas lindas. Como espírito de luz, não mais dependente de matéria densa, seguirei ao lado de Jesus Cristo (Deus) por toda a Eternidade. Depois dessa vida lindíssima e vitoriosa que tive e tenho, é o que mais quero. Até lá, cantarei lindos shows emocionando e elevando meus queridos fãs!", escreveu na legenda de um vídeo.

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Na noite de segunda-feira (11), ele também usou as redes sociais para informar sobre sua saúde após receber o diagnóstico de reidência de um linfoma. O artista encontra-se internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, onde registrou um vídeo para detalhar o início do acompanhamento médico. Na gravação, o músico afirmou: “Fiz a biópsia, foi ótimo, não sinto nada! Deus é muito bom. Os médicos são ótimos, o órgão está excelente. Choro porque isso é emotivo. Tô zero, deu tudo certo. Deus é muito bom comigo. Vamos que vamos!”.

A identificação da patologia ocorreu durante a realização de exames destinados a apurar uma disfunção renal. No processo, a equipe médica localizou uma obstrução no rim esquerdo, que recebeu tratamento imediato pela equipe hospitalar. A investigação clínica complementar confirmou o retorno das células cancerígenas no organismo. O paciente comunicou que o resultado da biópsia servirá como base para a definição do protocolo de tratamento a ser adotado pela junta médica.

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