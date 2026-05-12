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Mãe de MC Kevin quer reabrir investigação sobre morte do filho

A família do cantor decidiu contratar uma perícia independente e um detetive particular para buscar novas respostas sobre a tragédia

Gabrielle Borges
fonte

Família solicitou investigação particular para investigar morte do funkeiro (Reprodução)

A morte de MC Kevin completa cinco anos em 16 de maio, e a tragédia continua cercada de polêmica. Recentes rumores que circulam na internet colocam em dúvida a versão oficial de acidente, quando o funkeiro caiu de uma varanda de hotel no Rio de Janeiro.

Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, afirmou que pretende solicitar a reabertura do caso. Segundo ela, o objetivo é esclarecer de vez o que realmente aconteceu.

“Sou a pessoa mais interessada em descobrir o que aconteceu no dia da morte do meu filho. Estou disposta a fazer tudo que for possível e até o impossível. Na época, não tinha condições de agir. Hoje, as coisas mudaram”, disse Valquíria, após consultar advogados e receber o apoio de amigos famosos de Kevin.

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Investigação será particular

Em novembro de 2021, o delegado Leandro Gontijo, da 16ª DP, responsável pelas investigações sobre a morte de MC Kevin, concluiu que não havia indícios de brigas, violência ou qualquer crime relacionado ao episódio.

Em julho de 2022, a Justiça do Rio de Janeiro arquivou o caso. O juiz Adriano Celestino Santos, da 2ª Vara Criminal, acompanhou o parecer do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que destacou que “os elementos colhidos não apontam indícios de conduta dolosa ou culposa”.

Agora, a família do cantor decidiu contratar uma perícia independente e um detetive particular para auxiliar o Ministério Público e buscar novas respostas sobre a tragédia.

Relembre a morte de Mc Kevin

MC Kevin, cujo nome verdadeiro era Kevin Nascimento Bueno, morreu ao tentar pular da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para o andar de baixo.

Segundo as investigações, o cantor se assustou com a possibilidade de ser flagrado pela mulher, Deolane Bezerra, enquanto estava no quarto com uma acompanhante, Bianca Domingues, e acabou sofrendo a queda fatal.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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