Guilherme Arantes chega para celebrar 50 anos-luz de sucessos em Belém

Uma boa música é fundamental para se entrar de vez em alto astral, para não esmorecer diante dos desafios na vida, (re)encontrar o amor, enfim, para refletir e seguir em frente. E, nesse sentido, a obra do cantor, compositor e pianista paulista Guilherme Arantes é um prato cheio, porque reúne momentos de introspecção, desilusões e encontros amorosos, questionamentos sociais e ambientais e, de quebra, tem uma vibração positiva capaz de fazer todo mundo cantar e dançar junto. Por isso, muita gente, mas muita gente, entre antigos fãs e novos (gente que acaba de conhecer o trabalho desse artista), aguarda na maior expectativa o show que Guilherme fará nesta sexta-feira (15) na Sede Campestre da Assembleia Paraense, em Belém. O título do concerto é pra lá de sugestivo: "50 anos-luz", celebrando meio século de música.

Guilherme Arantes é um dos artistas mais consagrados da música nacional, e a turnê comemorativa dos 50 anos de carreira funciona como uma grande celebração da obra do artista por ele e o público por meio de canções inesquecíveis. Esse passeio musical começou ainda nos anos 1970, quando Guilherme fez parte do grupo Moto Perpétuo, de rock progressivo.

A banda foi o ponto de partida para que o público passasse a acompanhar o trabalho desse artista, que explodiu nas rádios e em lojas de discos com o álbum de estreia em 1976, com os sucessos "Meu Mundo e Nada Mais", canção inserida na trilha da telenovela "Anjo Mau", da TV Globo. E mais: "Cuide-se bem", "Descer a Serra (Sorocabana)" e um rock bem no estilo marcante de Guilherme, "A Cidade e a Neblina". Estrada aberta, Guilherme seguiu compondo e conquistando seu lugar na música.

Em 1985, Guilherme lançou o álbum "Despertar", que em 2025 completou 40 anos. Esse trabalho valeu ao compositor o primeiro Disco de Ouro, com a venda de mais 150 mil exemplares. "Despertar" trouxe de presente ao público músicas como "Cheia de Charme", "Brincar de Viver" (imortalizada por Maria Bethânia), "Fã nº 1" e "Olhos Vermelhos".

Na música

Essa criatividade em ritmos diferenciados do compositor conquistou o Brasil com interpretações intensas em estúdio e ao vivo, nos palcos. São canções que povoam o imaginário de quem acompanha a trajetória da música brasileira: "Amanhã", "Planeta Água", "Deixa Chover", "Um Dia, Um Adeus", "Lindo Balão Azul", "Coisas do Brasil" (gravada pela paraense Leila Pinheiro), "Pedacinhos (Bye Bye, So Long, Farewell)", "Xixi nas Estrelas", "Loucas Horas", "Lance Legal", "O Melhor Vai Começar" e "Aprendendo a Jogar" (gravada pela saudosa Elis Regina).

São mais de 30 composições em novelas e interpretadas por ícones da música brasileira, como, entre outros, Roberto Carlos ("Toda Vã Filosofia"), Gal Costa ("Puro Sangue (Libelo do Perdão)"), Caetano Veloso ("Amanhã"), Zezé Di Camargo & Luciano ("Planeta Água") e Anavitória ("Cheia de Charme").

No começo deste ano, Guilherme brindou o público com "Interdimensional", álbum autoral de músicas inéditas. Aos 72 anos de idade e com um entusiasmo perene com relação à música, Guilherme Arantes comemora a marca de meio século de trajetória na música brasileira. Ao longo da carreira, Guilherme soube como poucos transitar por sonoridades diferenciadas, desde o começo de sua trajetória, utilizando, piano, sintetizadores, baixo, guitarra e bateria, e, depois, novas tecnologias em instrumentos e nas próprias gravações. Isso sem perder a qualidade das letras e melodias, ou seja, sendo descoberto por novas gerações, em um contexto totalmente diferente dos anos 1970 quando ele deus os primeiros passos sonoros.

"São 50 anos de aprendizado, do prazer insubstituível de fazer música. E completar uma data assim, redonda, é ter vivido esse exercício de sobrevivência ao tempo, às camadas de modas e tecnologias. Por isso, eu comemoro com um álbum cheio de inéditas e uma agenda generosa, para brindar o público com o mesmo prazer que me trouxe até aqui", diz. Portanto, quem já conhece o som de Guilherme Arantes pode (re)conferir a produção desse artista antes de se agendar para ir ao show, e quem ainda não teve a oportunidade de ouvir algo dele pode escutar algumas canções e ter curiosidade em descobrir ao vivo, como seria ver esse artista contar sua história em canções em Belém.

Serviço:

'Show 'Guilherme Arantes - 50 Anos-Luz'

Data: 15 de maio de 2026

Local: Assembleia Paraense, na avenida Almirante Barroso, 4614,

no bairro do Souza, Belém (PA)

Abertura dos portões: 21h

Início do show: 23h

Show de abertura: Anderson Freitas

Classificação etária: 18 anos

Mesas, camarotes e ingressos:

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