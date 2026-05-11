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Diogo Nogueira suspende shows após diagnóstico grave; saiba qual

Cantor informou que está em tratamento hospitalar e seguirá afastado dos palcos por recomendação médica

Hannah Franco
fonte

Diogo Nogueira suspende shows após diagnóstico de laringite grave. (Marcus Hermes/Divulgação)

O cantor Diogo Nogueira anunciou nesta segunda-feira (11) que precisará interromper temporariamente a agenda de apresentações da turnê "Infinito Samba". A decisão foi tomada após o artista ser diagnosticado com laringite bacteriana grave.

De acordo com comunicado divulgado nas redes sociais, Diogo está em tratamento hospitalar e não poderá utilizar a voz nos próximos dias, o que inviabiliza a realização dos shows programados.

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Na nota publicada pela equipe do cantor, a suspensão das apresentações foi considerada necessária para garantir a recuperação completa do artista.

"Lamentamos e agradecemos a compreensão e o apoio do público, reforçando que a decisão foi tomada por orientação médica, visando a plena recuperação do cantor", informou a assessoria.

Turnê celebra duas décadas de carreira Diogo Nogueira percorre o país com a turnê "Infinito Samba", projeto que marca os 20 anos de trajetória artística do cantor. O repertório reúne sucessos que consolidaram seu nome entre os principais intérpretes do samba brasileiro.

Confira a nota na íntegra:

Entre os compromissos previstos para o próximo mês estão shows em:

  • Belo Horizonte, no dia 7 de junho;
  • Rio de Janeiro, no dia 20 de junho;
  • Recife, no dia 27 de junho.

Até o momento, a equipe do artista não informou quais apresentações serão remarcadas ou canceladas em definitivo.

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