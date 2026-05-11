Ator pornô é suspeito de esfaquear companheira no rosto e pescoço

O ator Walif Santos da Silva, de 32 anos, é investigado pela suspeita de esfaquear a companheira, de 23 anos, durante um conflito na residência do casal, localizada no bairro Jardim Helena, na zona leste de São Paulo. A prisão em flagrante ocorreu no sábado, 9 de maio de 2026, sob a acusação de tentativa de feminicídio. O suspeito foi detido enquanto acompanhava a vítima na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do mesmo bairro.

De acordo com o Metrópoles, inicialmente, a mulher informou aos profissionais de saúde que os ferimentos foram causados por uma queda. Durante o procedimento médico, ela relatou que havia sido atingida por facadas desferidas por Walif, identificado no setor de filmes adultos como "Brinquedo Ator". Os golpes atingiram o rosto, o pescoço e uma das mãos da vítima, que permaneceu internada para cuidados médicos.

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Após o relato sobre a origem das lesões, a equipe de enfermagem acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Os agentes utilizaram o sistema Smart Sampa para identificar o homem e realizaram a abordagem no interior da unidade de saúde. Ele foi conduzido ao 50º Distrito Policial (Itaim Paulista), onde o delegado registrou o indiciamento por tentativa de feminicídio.

Neste domingo, 10 de maio de 2026, o plantão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) atendeu à solicitação da Polícia Civil e converteu a prisão em flagrante em preventiva, determinando a custódia por tempo indeterminado. A defesa do investigado não foi encontrada para se manifestar. A Polícia Civil prossegue com as apurações para identificar a motivação e as circunstâncias do crime.