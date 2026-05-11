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Documentário sobre o Oasis reunirá Liam e Noel em entrevista

O material sobre o Oasis tem lançamento em cinemas selecionados, globalmente, marcado para 11 de setembro

Estadão Conteúdo
fonte

Noel e Liam Gallagher, do Oasis. (Reprodução / Instagram)

A Disney anunciou, em parceria com a Sony Music e o Magna Studios, um documentário retratando a trajetória do Oasis e a parceria de Noel e Liam Gallagher. Criado por Steven Knight (Peaky Blinders) e dirigido por Dylan Southern e Will Lovelace, o documentário, ainda sem título, chegará ao streaming globalmente pelo Disney+, e promete retratar a turnê Oasis Live '25, que marcou o retorno dos irmãos 15 anos após a separação e passou pelo Brasil em novembro, com dois shows em São Paulo.

De acordo com o comunicado, o documentário é um retrato "inspirador e sem rodeios" do que pode ser considerado o maior evento musical de 2025.

Além dos bastidores da turnê, momentos de ensaio e a emoção dos fãs que presenciaram os shows ao redor do mundo, o filme terá a primeira entrevista de Noel e Liam juntos em 25 anos, e promete explorar o impacto cultural do Oasis e do fenômeno que se criou em torno da banda.

"Mal posso esperar para que o mundo veja esse filme", declarou Knight. "Queria contar a história dos irmãos e da banda, mas, tão importante quanto, a história dos fãs cujas vidas a música tocou e, algumas vezes, transformou para sempre. É também a história de como a música e a composição podem unir gerações, culturas, países e o tempo e, apesar da divisão, nos dar um motivo para ter esperança."

O documentário sobre o Oasis tem lançamento em cinemas selecionados, globalmente, marcado para 11 de setembro. Após isso, estará disponível para streaming no Disney+ ainda em 2026.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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