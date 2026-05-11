Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Cantora do Calcinha Preta agradece apoio dos fãs após período hospitalizada

A artista tranquilizou os fãs pelas redes sociais e confirmou que está recuperada, preparando-se para retomar a agenda de compromissos do grupo já nesta segunda-feira

O Liberal
fonte

Após desfalcar show no Piauí, Ohara Ravick confirma retomada de agenda profissional (Reprodução/Instagram/@ohararavick)

A vocalista da banda Calcinha Preta, Ohara Ravick, foi internada em uma unidade de saúde em Aracaju, Sergipe, durante o último fim de semana, após apresentar um mal-estar. Em publicações realizadas em suas redes sociais, a cantora informou que o diagnóstico médico apontou uma virose e um quadro de desidratação, o que resultou na sua ausência na apresentação do grupo programada para a cidade de Piripiri, no Piauí.

Sobre a necessidade de hospitalização, a artista declarou: “Eu tive uma virose forte e isso me desidratou. Então, os médicos preferiram que eu ficasse internada por alguns dias para poder me recuperar bem”.

VEJA MAIS

image Após 20 anos, Calcinha Preta retorna ao Pará para gravação de DVD histórico no Mangueirão
Belém será palco de um dos maiores projetos da carreira da banda. A gravação do DVD Mágica – O Espetáculo promete mais de 3 horas de show, efeitos especiais e clássicos que marcaram gerações

image 'Mágica' em Belém: há 20 anos, Calcinha Preta fazia história na Arena Yamada
O DVD Mágica alcançou a impressionante marca de 1.600.000 cópias vendidas

image Em homenagem a Paulinha Abelha, Calcinha Preta anuncia lançamento de DVD que foi gravado em Belém
Último trabalho gravado pela vocalista foi filmado em Belém

No domingo, 10 de maio de 2026, a integrante do grupo anunciou o encerramento do período de internação e o retorno às atividades profissionais. “Passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho, cuidado e preocupação de todos vocês. Recebi alta e já estou em casa, me recuperando bem e com o coração cheio de gratidão por tanto amor que recebi nesses dias”, afirmou. Em complemento, ela estabeleceu o prazo para a retomada da agenda: “A partir de amanhã (segunda-feira, 11/5), já estou de volta aos meus compromissos profissionais e muito feliz por isso! E, olha…. essa semana promete, viu?”.

Ohara Ravick detalha estado de saúde após hospitalização (Fotos: Instagram/@ohararavick)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Calcinha Preta
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

Cantora do Calcinha Preta agradece apoio dos fãs após período hospitalizada

A artista tranquilizou os fãs pelas redes sociais e confirmou que está recuperada, preparando-se para retomar a agenda de compromissos do grupo já nesta segunda-feira

11.05.26 9h04

INVESTIGAÇÃO

Ator pornô é suspeito de esfaquear companheira no rosto e pescoço

A Polícia Civil de São Paulo apura as circunstâncias e a motivação do ataque, registrado no 50º DP como tentativa de feminicídio

11.05.26 8h50

PERSONAGENS

Alexandre David celebra 40 anos de carreira com papéis opostos na TV e no streaming

No ar como o acolhedor cozinheiro Cláudio, em ‘Coração Acelerado’, o artista detalha a transição entre o humor da novela das 19h e o peso de seu papel anterior como um detetive da ditadura militar na série ‘Rio Connection’

11.05.26 8h00

MÚSICA

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê lançam 'Dominguinho vol. 2' e anunciam show em Belém

Após conquistarem o Grammy Latino de 2025, o trio apresenta o segundo volume do projeto "Dominguinho", que mantém a essência acústica e traz uma agenda estendida de shows para os próximos dois anos

10.05.26 12h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

MÚSICA

Documentário sobre o Oasis reunirá Liam e Noel em entrevista

O material sobre o Oasis tem lançamento em cinemas selecionados, globalmente, marcado para 11 de setembro

11.05.26 7h41

CULTURA

Programação cultural em Belém celebra o Dia do Reggae, em homenagem a Bob Marley

A partir das 18h desta segunda (11), no Espaço Vicente Salles, ao lado do Palacete Bolonha, no centro da cidade, o público terá acesso a atrações culturais diversas alusivas à cultura reggae

11.05.26 8h00

SAÚDE

Cantora do Calcinha Preta agradece apoio dos fãs após período hospitalizada

A artista tranquilizou os fãs pelas redes sociais e confirmou que está recuperada, preparando-se para retomar a agenda de compromissos do grupo já nesta segunda-feira

11.05.26 9h04

SUCESSO

R$ 2,3 bilhões: ‘O Diabo Veste Prada 2’ ultrapassa arrecadação do longa original em apenas 10 dias

Lançado em 30 de abril e produzido com um orçamento de US$ 100 milhões, o filme já soma mais de US$ 430 milhões em bilheteria mundial

10.05.26 16h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda