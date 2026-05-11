Cantora do Calcinha Preta agradece apoio dos fãs após período hospitalizada

A vocalista da banda Calcinha Preta, Ohara Ravick, foi internada em uma unidade de saúde em Aracaju, Sergipe, durante o último fim de semana, após apresentar um mal-estar. Em publicações realizadas em suas redes sociais, a cantora informou que o diagnóstico médico apontou uma virose e um quadro de desidratação, o que resultou na sua ausência na apresentação do grupo programada para a cidade de Piripiri, no Piauí.

Sobre a necessidade de hospitalização, a artista declarou: “Eu tive uma virose forte e isso me desidratou. Então, os médicos preferiram que eu ficasse internada por alguns dias para poder me recuperar bem”.

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No domingo, 10 de maio de 2026, a integrante do grupo anunciou o encerramento do período de internação e o retorno às atividades profissionais. “Passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho, cuidado e preocupação de todos vocês. Recebi alta e já estou em casa, me recuperando bem e com o coração cheio de gratidão por tanto amor que recebi nesses dias”, afirmou. Em complemento, ela estabeleceu o prazo para a retomada da agenda: “A partir de amanhã (segunda-feira, 11/5), já estou de volta aos meus compromissos profissionais e muito feliz por isso! E, olha…. essa semana promete, viu?”.

Ohara Ravick detalha estado de saúde após hospitalização (Fotos: Instagram/@ohararavick) Ohara Ravick detalha estado de saúde após hospitalização (Foto: Instagram/@ohararavick) Ohara Ravick detalha estado de saúde após hospitalização (Foto: Instagram/@ohararavick)