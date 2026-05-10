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João Gomes, Mestrinho e Jota.pê lançam 'Dominguinho vol. 2' e anunciam show em Belém

Após conquistarem o Grammy Latino de 2025, o trio apresenta o segundo volume do projeto "Dominguinho", que mantém a essência acústica e traz uma agenda estendida de shows para os próximos dois anos

O Liberal
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Turnê de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê percorre o Brasil após lançamento de "Dominguinho vol. 2" (Divulgação)

O projeto musical Dominguinho, formado por João Gomes, Mestrinho e Jota.pê deu continuidade à série com o lançamento de "Dominguinho vol. 2". Além disso, o trio também anunciou a nova turnê com datas e locais das apresentações de 2026 e 2027.

Belém está incluída na agenda e recebe "Dominguinho vol. 2" em 22 de janeiro de 2027. Na estreia do projeto, a capital paraense recebeu o show que lotou o Hangar.

"Nossa turnê está confirmada e nossa agenda já está no ar. A gente não vê a hora de viver cada domingo especial com vocês", escreveu em publicação no Instagram.

O álbum "Dominguinho vol. 2" apresenta 12 faixas inéditas no projeto, registradas em formato acústico no Centro Histórico de Salvador, na Bahia. O repertório é composto por gêneros como forró, baião, MPB e xote, incluindo também releituras de composições de outros estilos, a exemplo de "As Quatro Estações" e "Se Ela Dança Eu Danço".

A divulgação das faixas ocorreu por meio das redes sociais oficiais do grupo, com a mensagem: "Eu prometi spoiler e entreguei esse banqueteeeee! Confere a lista de todas as faixas que estarão disponíveis no Vol.2 do nosso Dominguinho."

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O desempenho da primeira etapa do projeto, gravada no Sítio Histórico de Olinda, motivou a realização de uma turnê nacional entre o segundo semestre de 2025 e o primeiro semestre de 2026. O cronograma incluiu apresentações em capitais brasileiras, culminando em um show comemorativo no Allianz Parque, em São Paulo, em abril de 2026, para um público de 50 mil pessoas. A turnê e o novo volume celebram a conquista do prêmio de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa no Grammy Latino de 2025.

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