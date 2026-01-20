Cena Bis: turnê 'Dominguinho' reúne João Gomes, Mestrinho e Jota.pê em show emocionante em Belém
Apresentação era bastante esperada na capital paraense
Belém recebeu, neste domingo (18), a turnê "Dominguinho", um projeto que celebra o legado de um dos maiores ícones da música brasileira. No palco, a união de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê promoveu um encontro de gerações, trazendo interpretações envolventes de clássicos do forró nordestino e reafirmando a força da nova cena musical nacional.
Além das homenagens reverentes ao mestre Dominguinhos, o trio surpreendeu o público paraense ao incluir sucessos locais e ritmos marcantes no repertório. Hits como “Dançando Calypso” (Joelma), “Par Perfeito” (Manu Bahtidão) e o hino “Ao Pôr do Sol” (Ted Max) garantiram a animação da plateia, criando uma mistura única entre a tradição do Nordeste e a identidade cultural do Pará. O espetáculo, que já percorreu diversas capitais e palcos internacionais, encerrou a passagem pela capital paraense com energia alta e muita emoção.
