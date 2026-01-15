Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Coração do bem': Tânia Maria conhece João Gomes e posta foto com o cantor

Estadão Conteúdo

A atriz Tânia Maria, a Dona Sebastiana de O Agente Secreto, conheceu João Gomes e compartilhou uma foto ao lado do cantor pernambucano.

"Amei conhecer! Ele é luz, simplicidade e um coração do bem", diz a legenda da publicação, feita no Instagram nesta quinta-feira, 15.

No clique, Tânia aparece sorridente. O cantor comentou na publicação com emojis carinhosos. A atriz Alice Carvalho, que interpreta Fátima no filme de Kleber Mendonça Filho, também comentou: "Meu amor! Minha linda! Brilha bem muito!".

Internautas celebraram o encontro entre a atriz potiguar de 79 anos e o artista do piseiro, de 23 anos. "Os dois maiores ícones do Brasil atualmente", escreveu uma pessoa. "Essa foto era para estar no Louvre", brincou outra.

Tânia Maria, começou a atuar aos 72 anos, quando trabalhou com Mendonça Filho em Bacurau (2019). Na ocasião, chamou atenção do diretor, passou pela preparação de elenco e obteve mais destaque no filme.

Desta vez, ela retorna como coadjuvante, interpretando Dona Sebastiana, que abriga Marcelo (Wagner Moura) em sua chegada ao Recife. A atriz foi elogiada pelo papel e recebeu reconhecimento internacional: o The New York Times destacou seu trabalho no filme como "melhor atuação com cigarro".

"Em certo momento de O Agente Secreto, há uma cena de rua à luz do dia, e essa mulher simplesmente entra em cena, e quase chega até a câmera. Enquanto ela está ali, você pensa: espero que este filme saiba que deveria ser mais sobre essa pessoa - alguém que parece ser mais jovem do que realmente é. Ela é uma verdadeira dona, mas de um jeito único, peculiarmente glamourosa em um vestido caseiro de estampa botânica e óculos escuros enormes", escreveu o crítico Wesley Morris.

O próximo filme da atriz é Yellow Cake, do diretor Tiago Melo, e terá estreia no Festival de Cinema de Roterdã, que acontecerá entre 29 de janeiro e 8 de fevereiro, na Holanda.

Confira aqui

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

O Agente Secreto

Tânia Maria

João Gomes
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Alcione grava medley em homenagem às tradições do Amapá com colaboração de paraense

Cantora reafirma seu amor pela pluralidade brasileira ao dar voz a um compilado de canções

15.01.26 13h37

CARNAVAL 2026

Musas do Bloco Minhocão, em Tucuruí, são escolhidas para os desfiles de 2026

Primeiro arrastão ocorre neste fim de semana e já terá as três escolhidas no desfile

15.01.26 12h48

Fafá de Belém celebra raízes paraenses em novo espetáculo musical biográfico

Com 50 anos de carreira, a artista unindo memórias da infância em Belém, luta política e fé, em espetáculo que tem neta no elenco

15.01.26 10h40

DISPUTA

Quarto Branco do BBB 26 completa quase 60 horas de confinamento

Os participantes seguem apenas tomando água e comendo biscoito de água e sal, em determinado momento, eles receberam água de coco e lenço umedecido.

15.01.26 9h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

recomendação médica

Henri Castelli deixa o BBB 26 após crises convulsivas

Ator deixou o reality após atendimento médico e internação; decisão foi anunciada por Tadeu Schmidt

14.01.26 23h59

BBB

BBB26: fala de Solange Couto gera polêmica e filha sai em defesa da atriz nas redes; confira

A partir da fala, internautas também passaram a associar Solange Couto a um suposto alinhamento com a direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

14.01.26 9h14

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

SUPERAÇÃO

Após 26 horas, prova de resistência chega ao fim e BBB 26 tem seu primeiro líder; saiba quem é!

O vencedor quebrou seu próprio recorde de resistência

15.01.26 7h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda