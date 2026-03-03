Alane Dias celebra novo álbum dos Gilsons e se derrete por Francisco Gil: 'Dom de emocionar'

A ex-BBB e atriz Alane Dias usou os Stories do Instagram, nesta terça-feira (3), para celebrar o lançamento do novo álbum da banda Gilsons e declarar publicamente sua admiração pelo namorado, Francisco Gil.

VEJA MAIS

Intitulado “Eu vejo luz em maior proporção do que eu vejo a escuridão”, o projeto chega às plataformas digitais nesta terça. Na noite anterior, a paraense participou de uma pré-apresentação do trabalho ao lado de convidados especiais e compartilhou registros do momento nas redes sociais.

“Ontem, as pessoas puderam ouvir um trabalho lindo, minucioso e cheio de amor, e hoje é o lançamento oficial do novo álbum de Gilsons nas plataformas. Que essa nova fase seja iluminada e próspera do jeitinho que é para ser e já está sendo. Sou fã desses meninos e não é de hoje”, escreveu Alane. Na publicação, aparecem Francisco, José Gil e João Gil diante de um telão com a capa do álbum.

Em seguida, a atriz publicou uma foto abraçada ao namorado e se declarou: “Meu amor que se entrega de corpo e alma em cada canção, com esse dom de emocionar a gente. Te amo!”.

Alane e Francisco estão juntos desde maio de 2025 e assumiram o relacionamento nas redes sociais por meio de um “carrossel” de fotos publicado pela ex-sister. Antes disso, os dois já haviam sido vistos em clima de romance em abril, durante um dos shows de Gilberto Gil pela turnê Tempo Rei, no Allianz Parque, em São Paulo.

Em outubro do ano passado, Francisco também esteve em Belém para participar do Círio de Nazaré ao lado da atriz.