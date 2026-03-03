VÍDEO: DJ Méury recria 'trend da Rocinha' no Ver-o-Peso e viraliza na web

A DJ paraense DJ Méury entrou na chamada “trend da Rocinha” e levou a versão da tendência para um dos principais cartões-postais de Belém: o Ver-o-Peso. O vídeo, publicado na última segunda-feira (2), já ultrapassou 100 mil visualizações nas redes sociais.

A tendência viral surgiu durante o Carnaval, quando moradores da Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, passaram a gravar vídeos em lajes com imagens feitas por drone, mostrando a vista panorâmica da comunidade.

Na versão gravada em Belém, DJ Méury aparece caminhando com o mercado do Ver-o-Peso ao fundo. Em seguida, senta em uma cadeira posicionada no local, enquanto o drone sobe e revela a vista panorâmica de todo o complexo.

Ao publicar o vídeo, a artista escreveu: “Me desculpe Rocinha mas amo Belém do Pará ❤️”.