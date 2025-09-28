Pedro Sampaio lança ‘remix rock doido’ com DJ Méury de ‘Sequência Feiticeira’; veja

Pedro Sampaio apresentou pela primeira vez, nesse sábado (27), o remix feito em colaboração com DJ Méury da música “Sequência Feiticeira”. A versão, chamada de “rock doido”, foi lançada durante show em Barcarena, no Pará. No ritmo de tecnomelody, a música leva o clássico “Alô, Méury!”. Confira abaixo.

O artista aproveitou o dia em Belém. No X, Pedro Sampaio publicou uma foto no Ver-O-Peso e internautas o elogiaram. “Tu tem o molho. E tu sabe disso”, escreveu um usuário da rede social. “Esse Pedro tem cara de ser tão gente boa”, disse outro. “Nossa, foi só você ir pro meu país Pará que você ficou ainda mais bonito”, afirmou outro.

Em 2024, o DJ lançou o remix de “Voando pro Pará”, de Joelma. A nova versão do clássico paraense tem mais de 5 milhões de streams no Spotify.