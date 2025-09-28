Capa Jornal Amazônia
Pedro Sampaio lança ‘remix rock doido’ com DJ Méury de ‘Sequência Feiticeira’; veja

A música foi apresentada pela primeira vez durante show em Barcarena, no Pará. O artista aproveitou o dia em Belém e esteve no Ver-O-Peso

Lívia Ximenes
fonte

Pedro Sampaio e DJ Méury lançam "remix rock doido" de "Sequência Feiticeira" (Reprodução / Redes sociais)

Pedro Sampaio apresentou pela primeira vez, nesse sábado (27), o remix feito em colaboração com DJ Méury da música “Sequência Feiticeira”. A versão, chamada de “rock doido”, foi lançada durante show em Barcarena, no Pará. No ritmo de tecnomelody, a música leva o clássico “Alô, Méury!”. Confira abaixo.

image Joelma divulga prévia de parceria musical com Pedro Sampaio; veja o vídeo
A música é um remix produzido por Pedro Sampaio, que misturou gêneros para criar um novo estilo para o hit de Joelma

image DJ Méury lança remix ‘tecnoárabe’ após dupla de cantores palestinos viralizarem na web; ouça
A DJ paraense compartilhou o remix com toque paraense em suas redes sociais, gerando uma série de memes

image Pedro Sampaio lança oficialmente remix tecnomelody de 'No Chão Novinha', da DJ Méury
Versão da DJ paraense, elogiada pelo dono da música, chegou ao Spotify

O artista aproveitou o dia em Belém. No X, Pedro Sampaio publicou uma foto no Ver-O-Peso e internautas o elogiaram. “Tu tem o molho. E tu sabe disso”, escreveu um usuário da rede social. “Esse Pedro tem cara de ser tão gente boa”, disse outro. “Nossa, foi só você ir pro meu país Pará que você ficou ainda mais bonito”, afirmou outro.

Em 2024, o DJ lançou o remix de “Voando pro Pará”, de Joelma. A nova versão do clássico paraense tem mais de 5 milhões de streams no Spotify.

