Pedro Sampaio lança oficialmente remix tecnomelody de 'No Chão Novinha', da DJ Méury

O Pará, e o "Endoida C*aralho", realmente caíram nas graças de Pedro Sampaio, que lançou oficialmente nesta segunda-feira (14) o remix tecnomelody de "No Chão Novinha" - single em parceria com Anitta, que teve videoclipe gravado em Belém. A versão que chegou às plataformas de música é da paraense DJ Méury, elogiada por Pedro em entrevista exclusiva a OLiberal.com.

Ouça:

"Achei sensacional, é tipo tecnobrega… ela [DJ Méury] acelerou a música, ficou muito maneiro”, contou Pedro Sampaio à época.

Com a repercussão da entrevista, DJ Méury comemorou o reconhecimento. "É um orgulho para mim como mulher, DJ e produtora. É um orgulho maior para o Pará, porque é o nosso ritmo”, disse ela, também em entrevista a OLiberal.com.

A parceria pelo visto ficou ainda mais forte. Por não ser oficial, o remix de Méury estava disponível apenas no YouTube, onde ultrapassava 25 mil execuções. Agora, ele chega ao Spotify, como um remix oficial da faixa.

Estímulo ao remix brasileiro

Pedro Sampaio, que lançou recentemente seu primeiro álbum, "Chama Meu Nome", também é DJ. Ele é um dos poucos artistas que disponibiliza versões a capella de suas músicas, e diz que isso é justamente para estimular remixes.

"Como eu sou DJ, eu sei a dificuldade que existe para os DJs brasileiros conseguirem só a voz de alguma música, principalmente de uma música brasileira. E isso é muito diferente com as músicas gringas. Para você conseguir uma voz do Justin Bieber é muito fácil, tem na internet. Você coloca lá no Google a música que você quer e coloca 'a capela' que você vai conseguir, no YouTube tem também esse material. Isso é muito importante, porque estimula o DJ e o produtor a produzirem, estimula a cultura do remix. Então, eu sempre libero as vozes a capela das minhas músicas já pensando nos DJs, porque eu sou isso, sou DJ, sei o que é na pele essa sensação de você querer fazer uma parada e não conseguir a voz em uma boa qualidade ou às vezes nem conseguir a voz. Então disponibilizo já pensando nisso", contou Pedro a OLiberal.com.