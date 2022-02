DJ Méury comemora reconhecimento de Pedro Sampaio: 'É um orgulho maior para o Pará'

Pedro Sampaio elogiou o remix tecnomelody feito pela DJ Méury para música "No Chão Novinha", hit que teve videoclipe gravado em Belém. Ele, que se prepara para lançar seu primeiro disco nesta quarta-feira, 2, comentou sobre a versão da paraense em uma entrevista exclusiva a Oliberal.com.

DJ Méury comemorou o reconhecimento pelo artista, um dos grandes nomes do pop brasileiro da atualidade.

“É um orgulho para mim como mulher, DJ e produtora. É um orgulho maior para o Pará, porque é o nosso ritmo”, celebra Méury.

Ela relemebra que precisou correr para lançar o remix em tem hábil, e teve apenas o intervalo entre a divulgação da música e do videoclipe para produzi-lo.

“Quando saiu, muita gente marcou ele e ela [Pedro e Anitta], então pensei: ‘uma hora vai chegar neles’. Eles lançaram primeiro a música e depois o clipe, então quando o clipe saiu eu já tinha o remix pronto, e lancei”, relembra. “A gente não pode perder tempo. Tem outros remixes, mas a gente sai na frente”.

Méury fez uma versão de "No Chão Novinha" pronta para a noite paraense, com a batida do tecnomelody, deixando a música de Pedro Sampaio e Anitta mais acelerada. Somente no YouTube, a canção tem mais de 25 mil visualizações.

“Na época todo mundo falou da música, pois pensavam que teria uma pegada do Pará, mas foi usado só o Crocodilo, então fiz o remix e todo mundo gostou”, conta. “Eu fiz o jeito paraense. Mudei umas coisas como a voz deles no começo, que tem primeiro ele e depois ela. Intercalei para ficar diferente, botei a batida do tecnomelody e o principal, o ‘endoida, c*ralho’ logo no começo. Isso é a cara do Pará”, explica a DJ.

DJ Méury é conhecida na noite paraense, e o remix agora precisa estar logo no começo de seus sets, como explica ela. Para encontrá-la é só acessar o perfil @djmeuryoficial no Instagram, e o canal "DJ Méury" no YouTube.

Sobre novos remixes, ela diz ainda que está atenta ao novo disco de Pedro Sampaio, que será lançado na noite desta quarta-feira, 2. “Tô esperando ele lançar”, avisa.