DJ Méury lança remix ‘tecnoárabe’ após dupla de cantores palestinos viralizarem na web; ouça

Após o sucesso viral de uma dupla de cantores palestinos nas redes sociais, cantando músicas no estilo “sofrência” em árabe, que os internautas apelidaram de “arabenejo”, a DJ Méury decidiu seguir a tendência e lançou um remix da canção em seu perfil no Instagram. Intitulado “Tecnoárabe (Rock Doido da Arábia)”, o remix mistura batidas eletrônicas de tecno com influências do rock e elementos sonoros árabes. Confira:

O remix conquistou rapidamente os paraenses, não apenas pelo ritmo, mas também pela criatividade da DJ paraense em adaptar o hit. O sucesso foi tanto que gerou uma série de memes nas redes sociais, com vários influenciadores digitais criando conteúdos divertidos sobre o que acontece quando a canção chega ao estado do Pará.