‘Arabenejo’? Saiba quem é a dupla de palestinos que viralizou no Brasil cantando sofrência

A dupla de cantores palestinos Odai Zagha e Anas Abu Sninah está viralizando nas redes sociais com vídeos onde interpretam músicas no estilo “sofrência” de amor, cantadas em árabe. As canções, marcadas por melodias românticas e dramáticas, chamaram atenção de muitos brasileiros, gerando curiosidade pelo trabalho dos artistas. Os internautas, inclusive, começaram chamar o trabalho dos cantores de “arabenejo”. Saiba quem são eles:

Odai Zagha e Anas Abu Sninah estão conhecidos na internet por suas canções de estilo pop e romântico, como "Men Dounek Ma B3eesh" e "Ana Wala Shi", que têm ganhado popularidade em plataformas digitais como YouTube e Apple Music.

Nas canções, eles combinam elementos tradicionais da música árabe com influências contemporâneas, o que tem atraído ouvintes ao redor do mundo.

Para dar uma força à dupla, a influenciadora Mariam Chami, que é uma brasileira muçulmana e produz conteúdo sobre a sua cultura, decidiu explicar a tração de uma das músicas para o português. Confira:

"O que a galera não sabe, é que os árabes são os reis do drama quando se trata de música", comentou Mariam no vídeo, que também contou com a participação de seu marido, Mahmmud Mashni, em uma encenação dramática da sofrência descrita na canção.

Um trecho traduzido da letra revela o tom emocional da música: "Juro por Deus, num piscar de olhos a bela se foi, éramos dois, viramos um de mãos dadas, as lágrimas nos meus olhos, escorrendo pelo rosto, e a paixão do meu coração só aumenta”.