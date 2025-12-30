Post de amigo de Ana Castela causa polêmica após término com Zé Felipe; saiba o motivo

Odorico Reis, um melhores amigos da cantora Ana Castela, gerou polêmica e repercussão nas redes sociais na noite da segunda-feira (29/12) ao compartilhar diversas publicações irônicas relacionadas ao fim do namoro da cantora com Zé Felipe.

Em algumas, internautas sugeriram que o amigo deu a entender que Zé Felipe seria um "livramento" na vida da amiga. Saiba mais abaixo.

Em seu perfil no Instagram, o influenciador repostou o comunicado de término divulgado pela assessoria de Zé Felipe e acrescentou um emoji de mãos juntas, geralmente associado à oração e "livramento".

Vídeo de trend dividiu opiniões

Para além dos stories, Odorico também publicou um vídeo de tom bastante irônico relacionado ao fim do relacionamento da amiga com Zé Felipe, o que gerou diferentes interpretações entre os seus seguidores.

O vídeo em questão é baseado em uma trend que viralizou nas redes sociais no decorrer de 2025. A brincadeira, nada mais é do que divulgar falsas notícias (geralmente sobre a morte de pessoas famosas), principalmente para idosos, com o objetivo de registrar algumas reações de susto e desespero.

Ao publicar o conteúdo, ele inseriu uma manchete anunciando o término entre Ana Castela e Zé Felipe no meio de vídeos da trend, o que causou estranhamento do público.

Veja o vídeo

Nas redes sociais, parte do público estranhou as postagens. “Soou meio estranho esse stories do Odorico”, comentou uma internauta. Até o momento, Ana Castela não se pronunciou sobre atitude de amigo.

Término dos cantores

O término que pegou a web de surpesa foi anunciado por Zé Felipe nesta terça-feira (29/12). A informação foi divulgada pelo próprio cantor por meio de um comunicado publicado nos stories de seu perfil no Instagram.

No informe, ele relatou que o fim do relacionamento foi de forma amigável, conversada e que continua amando a cantora.

