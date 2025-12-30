Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Post de amigo de Ana Castela causa polêmica após término com Zé Felipe; saiba o motivo

Publicação repercutiu nas redes sociais logo após o anúncio do fim do namoro dos cantores

Gabrielle Borges
fonte

Ana Castela e Odorico Reis (Reprodução/Instagram)

Odorico Reis, um melhores amigos da cantora Ana Castela, gerou polêmica e repercussão nas redes sociais na noite da segunda-feira (29/12) ao compartilhar diversas publicações irônicas relacionadas ao fim do namoro da cantora com Zé Felipe.

Em algumas, internautas sugeriram que o amigo deu a entender que Zé Felipe seria um "livramento" na vida da amiga. Saiba mais abaixo.

Em seu perfil no Instagram, o influenciador repostou o comunicado de término divulgado pela assessoria de Zé Felipe e acrescentou um emoji de mãos juntas, geralmente associado à oração e "livramento".

VEJA MAIS

image Após foto, Nattan se manifesta sobre término de Ana Castela e Zé Felipe: ‘Fui eu não’
O cantor publicou uma imagem, criada por meio de montagens, em que está ao lado do ex-marido de Virgínia, Zé Felipe, e o atual namorado da influenciadora, o jogador Vini Jr.


image Virginia Fonseca faz post com reflexão enigmática após término de Zé Felipe e Ana Castela
As publicações de Virginia Fonseca rapidamente repercutiram entre os internautas


[[(standard.Article) Zé Felipe e Ana Castela terminam namoro: 'Melhor cada um seguir seu caminho']]

Vídeo de trend dividiu opiniões

Para além dos stories, Odorico também publicou um vídeo de tom bastante irônico relacionado ao fim do relacionamento da amiga com Zé Felipe, o que gerou diferentes interpretações entre os seus seguidores. 

O vídeo em questão é baseado em uma trend que viralizou nas redes sociais no decorrer de 2025. A brincadeira, nada mais é do que divulgar falsas notícias (geralmente sobre a morte de pessoas famosas), principalmente para idosos, com o objetivo de registrar algumas reações de susto e desespero. 

Ao publicar o conteúdo, ele inseriu uma manchete anunciando o término entre Ana Castela e Zé Felipe no meio de vídeos da trend, o que causou estranhamento do público.

Veja o vídeo

Nas redes sociais, parte do público estranhou as postagens. “Soou meio estranho esse stories do Odorico”, comentou uma internauta.  Até o momento, Ana Castela não se pronunciou sobre atitude de amigo.

Término dos cantores

O término que pegou a web de surpesa foi anunciado por Zé Felipe nesta terça-feira (29/12). A informação foi divulgada pelo próprio cantor por meio de um comunicado publicado nos stories de seu perfil no Instagram.

No informe, ele relatou que o fim do relacionamento foi de forma amigável, conversada e que continua amando a cantora.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

celebridades

Cultura

Ana Castela

zé felipe e ana castela

zé felipe

término Ana Castela e Zé Felipe
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOWS

Interiores do Pará se preparam para o réveillon com festas à beira-mar, aparelhagem e grandes nomes

Programações gratuitas movimentam Salinópolis, Bragança, Soure, Salvaterra, Marabá e Altamira

31.12.25 12h52

FESTAS

De Anitta a Guns N’ Roses: Belém terá agenda histórica de shows em 2026

Capital paraense se consolida como rota das grandes turnês com maratona de pré-carnaval e shows de ícones como Gilberto Gil e Djavan.

31.12.25 8h00

LUTO

Retrospectiva: relembre os famosos que morreram em 2025

Lista relembra nomes do Pará, do Brasil e do mundo que morreram ao longo do ano

30.12.25 23h44

AGENDA

Carabao comanda maratona de shows no Réveillon paraense

Com uma agenda frenética, a aparelhagem que atravessa a capital e o interior

30.12.25 17h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIRALIZOU

Lembra dela? Internautas dizem que campeã do BBB está 'irreconhecível' e ela rebate críticas

Vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 23 afirma que não se incomoda com comentários e detalha rotina de saúde e cuidados

01.01.26 8h30

TELEVISÃO

BBB é destaque entre os Reality Shows previstos para 2026 no Brasil; veja a lista!

Emissoras como Record, SBT e Band também preparam estreias e novas temporadas de seus programas de entretenimento mais populares

01.01.26 8h40

dica

Novelas turcas: veja uma lista de produções emocionantes para assistir no Globoplay

Veja detalhes de 'Leyla: Sombras do Passado', 'Mãe', 'O Último Verão' e 'Hercai: Amor e Vingança', disponíveis na plataforma de streaming do Grupo Globo

01.01.26 8h30

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (01/01)?

O filme 'As Panteras' vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo

01.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda