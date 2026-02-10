Capa Jornal Amazônia
Projeto na Câmara quer conceder título de cidadão brasileiro a Bad Bunny

Homenagem reconhece influência cultural do artista porto-riquenho

Hannah Franco
fonte

Após show histórico no Super Bowl, Bad Bunny pode virar cidadão brasileiro. (Instagram @badbunnypr)

Um projeto de resolução protocolado na Câmara dos Deputados propõe conceder o título de cidadão brasileiro ao cantor porto-riquenho Bad Bunny. A iniciativa reconhece a influência cultural do artista latino e prevê a entrega da honraria em uma sessão solene, em data a ser definida, caso o texto seja aprovado.

A proposta foi apresentada pela deputada federal Professora Luciene (Psol-SP), que destaca, na justificativa, que a atuação de Bad Bunny vai além da música e do entretenimento. Segundo a parlamentar, o cantor utiliza sua projeção internacional para valorizar a identidade, a língua e as expressões culturais da América Latina.

No texto, a deputada afirma que o artista se consolidou como um dos principais nomes da música latina contemporânea, levando a diversidade cultural da região a públicos de diferentes partes do mundo. Para ela, a concessão do título também reforça a aproximação cultural entre o Brasil e os países vizinhos de língua espanhola.

Ainda de acordo com a justificativa, a homenagem representa uma forma de reconhecimento a um artista que atua como um “embaixador da cultura latina”, promovendo valores como autenticidade, inovação e orgulho de suas origens.

Bad Bunny tem dois shows marcados no Brasil ainda neste mês. O cantor se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 20 e 21 de fevereiro.

Show histórico no Super Bowl

A apresentação do projeto ocorreu um dia após Bad Bunny protagonizar um momento histórico no show do intervalo do Super Bowl, realizado no domingo (8), nos Estados Unidos. O cantor se tornou o primeiro artista a apresentar um repertório majoritariamente em espanhol na final da NFL.

Durante o intervalo da partida entre New England Patriots e Seattle Seahawks, Bad Bunny reuniu sucessos de diferentes fases da carreira e contou com participações especiais de Lady Gaga e Ricky Martin. Canções do álbum Debí Tirar Más Fotos, vencedor do Grammy de Álbum do Ano em 2026, tiveram destaque no show.

Em um dos momentos mais comentados da apresentação, o artista adaptou a tradicional frase “God Bless America” e citou o nome de todos os países do continente americano, incluindo o Brasil.

