Casamento exibido durante show de Bad Bunny no Super Bowl foi real; conheça a história

O casamento exibido durante o show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl, na noite do último domingo (8), foi real. A informação foi confirmada por um representante do cantor à imprensa americana, após a cena repercutir nas redes sociais e gerar dúvidas entre fãs e telespectadores.

Cerca de cinco minutos após o início do espetáculo, que teve duração aproximada de 13 minutos, o público foi surpreendido pela exibição da parte final de uma cerimônia de casamento. Na cena, um celebrante declarou o casal oficialmente casado. Vestidos de branco, os noivos trocaram um beijo diante das câmeras, arrancando aplausos da plateia presente no estádio.

Na sequência, a apresentação seguiu com a participação da cantora Lady Gaga e da banda porto-riquenha de salsa Los Sobrinos, que interpretaram a música “Die With a Smile”, integrando o momento ao roteiro do show.

Segundo o representante de Bad Bunny, os noivos haviam convidado o artista para celebrar o casamento. O cantor, no entanto, sugeriu uma alternativa inusitada: realizar a cerimônia durante sua apresentação no intervalo do Super Bowl. A proposta foi aceita pelo casal, cujos nomes não foram divulgados.

Bad Bunny atuou como testemunha da união e chegou a assinar a certidão de casamento. De acordo com uma fonte ouvida por um jornalista americano, houve até bolo de verdade para marcar a celebração.

Astro da música latina e um dos artistas mais ouvidos do mundo atualmente, Bad Bunny foi a grande atração do show do intervalo do Super Bowl, considerado um dos maiores palcos do entretenimento global. A cerimônia inesperada acabou se tornando um dos momentos mais comentados da noite.