Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Casamento exibido durante show de Bad Bunny no Super Bowl foi real; conheça a história

Representante do cantor confirmou que cerimônia aconteceu ao vivo durante o intervalo

Hannah Franco
fonte

Show de Bad Bunny no Super Bowl teve casamento real no meio da apresentação (Reprodução/Youtube)

O casamento exibido durante o show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl, na noite do último domingo (8), foi real. A informação foi confirmada por um representante do cantor à imprensa americana, após a cena repercutir nas redes sociais e gerar dúvidas entre fãs e telespectadores.

Cerca de cinco minutos após o início do espetáculo, que teve duração aproximada de 13 minutos, o público foi surpreendido pela exibição da parte final de uma cerimônia de casamento. Na cena, um celebrante declarou o casal oficialmente casado. Vestidos de branco, os noivos trocaram um beijo diante das câmeras, arrancando aplausos da plateia presente no estádio.

VEJA MAIS

image Bad Bunny reúne astros e homenageia América Latina no Super Bowl: 'seguimos aqui'
A apresentação, que durou 13 minutos, incluiu as músicas Nuevayol, Baile Inolvidable e o megahit DTMF, que dá nome ao álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, vencedor do Grammy

image Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda
O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

Na sequência, a apresentação seguiu com a participação da cantora Lady Gaga e da banda porto-riquenha de salsa Los Sobrinos, que interpretaram a música “Die With a Smile”, integrando o momento ao roteiro do show.

Segundo o representante de Bad Bunny, os noivos haviam convidado o artista para celebrar o casamento. O cantor, no entanto, sugeriu uma alternativa inusitada: realizar a cerimônia durante sua apresentação no intervalo do Super Bowl. A proposta foi aceita pelo casal, cujos nomes não foram divulgados.

Bad Bunny atuou como testemunha da união e chegou a assinar a certidão de casamento. De acordo com uma fonte ouvida por um jornalista americano, houve até bolo de verdade para marcar a celebração.

Astro da música latina e um dos artistas mais ouvidos do mundo atualmente, Bad Bunny foi a grande atração do show do intervalo do Super Bowl, considerado um dos maiores palcos do entretenimento global. A cerimônia inesperada acabou se tornando um dos momentos mais comentados da noite.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bad Bunny

super bowl
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

CAMPEÃ

Layane Santos vive primeiras emoções como soberana do Rainha das Rainhas 2026

A nova Rainha das Rainhas celebra vitória em almoço oficial de campeã com comemoração ao lado de torcida

08.02.26 16h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

OI OI OI!

'Avenida Brasil 2' pode ter volta de elenco original; veja nomes

Com a expectativa pela segunda parte de Avenida Brasil, saiba quem do elenco principal da novela já teria confirmado presença e os que negociam retorno

09.02.26 16h37

TOPO

MC Mirella mantém domínio no top 1 em plataforma de conteúdo adulto; veja a lista com o top 10

Funkeira está no topo da Privacy e registra o quarto mês consecutivo como o perfil mais acessado da rede social

08.05.25 13h05

Desespero

Alberto Cowboy recebe ajuda às pressas no BBB 26, após engasgar e perder o ar

Episódio assustou os participantes, mas não impediu a presença do participante na prova do Anjo

07.02.26 21h37

BEBÊ A BORDO

MC Mirella revela que está grávida do segundo filho com Dynho Alves

Revelação aconteceu nos bastidores de gravação com a influenciadora Maya Massafera

31.07.25 8h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda