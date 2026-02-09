EUA: Trump critica show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl após cantor exaltar imigração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou na noite do domingo, 8, o show de intervalo do Super Bowl. A apresentação do cantor porto-riquenho Bad Bunny gerou descontentamento por incluir críticas à repressão contra imigrantes. "Absolutamente terrível", opinou Trump.

Em uma publicação na rede Truth Social, Trump declarou que o show "não faz sentido, é um insulto à Grandeza da América e não representa nossos padrões de Sucesso, Criatividade ou Excelência".

Durante sua performance, Bad Bunny cantou e falou predominantemente em espanhol. Trump argumentou que "ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo" e classificou a apresentação como um "tapa na cara" do país.

Repercussão e projeções futuras

Trump também direcionou críticas à imprensa, por elogiar o artista, e à Liga Nacional de Futebol (NFL), pela promoção do evento.

Em outra publicação, Donald Trump projetou que o Dow Jones atingirá 100 mil pontos. Esta projeção é atribuída à política tarifária estabelecida por ele desde o ano passado.