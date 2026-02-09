Capa Jornal Amazônia
Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega estão no 4º Paredão do BBB 26

Um dos três será eliminado na próxima terça-feira, 10

Estadão Conteúdo

Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega estão no quarto Paredão do Big Brother Brasil 26. A berlinda foi formada durante o programa ao vivo deste domingo, 8. Um dos três será eliminado na próxima terça-feira, 10.

A formação do Paredão começou ainda na sexta-feira, 6, com a estreia da dinâmica Duelo de Risco. No sorteio realizado pelo líder da semana, Jonas Sulzbach, Sol Vega foi escolhida para participar da dinâmica e optou por enfrentar Juliano Floss. Em consenso, a dupla indicou Samira ao Paredão.

No sábado, 7, Alberto Cowboy venceu a Prova do Anjo e imunizou Edilson. Já neste domingo, Jonas, como líder, indicou diretamente Babu Santana à berlinda. No contragolpe, Babu puxou Sarah Andrade para o Paredão.

Na votação no confessionário, Sol Vega e Solange Couto foram as mais votadas pela casa e completou o trio do Paredão. Na sequência, Samira, Sol Vega e Solange Couto disputaram a Prova Bate e Volta. Samira venceu a dinâmica e se livrou da eliminação.

A semana até a votação do Paredão

A dinâmica da semana foi marcada pelo Duelo de Risco, que colocou participantes frente a frente antes da votação no confessionário, além da Prova do Anjo, que garantiu uma imunidade, e da liderança de Jonas Sulzbach. As decisões tomadas ao longo desses dias resultaram na formação do quarto Paredão no programa ao vivo deste domingo.

Quem votou em quem no BBB 26

- Solange Couto votou em Sol Vega - Alberto Cowboy votou em Solange Couto - Sarah Andrade votou em Solange Couto - Sol Vega votou em Solange Couto - Ana Paula Renault votou em Sol Vega - Edilson votou em Solange Couto - Gabriela votou em Solange Couto - Jordana votou em Solange Couto - Babu Santana votou em Sol Vega - Milena votou em Sol Vega - Juliano Floss votou em Sol Vega - Marciele votou em Solange Couto - Leandro votou em Sol Vega - Chaiany votou em Sol Vega - Maxiane votou em Solange Couto - Marcelo votou em Sol Vega - Samira votou em Sol Vega - Breno votou em Sol Vega

TV

BBB 26

PAREDÃO
Cultura
