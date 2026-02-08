Layane Santos vive primeiras emoções como soberana do Rainha das Rainhas 2026

A 78ª Rainha das Rainhas 2026, Layane Santos, viveu seus primeiros momentos de soberana do Carnaval paraense no almoço deste domingo (08). Com as marcas causadas pela fantasia pelo corpo, a faixa no peito e o troféu do concurso em mãos, a candidata do Guará Acqua Park tirou fotos com os hóspedes e celebrou a sua consagração no Vila Galé Collection Amazônia.

Natural de Capanema, a campeã divide sua rotina como professora de balé clássico e comunicadora digital.

“Cheguei muito tranquila ao Hangar. Finalizei a maquiagem, fiz as minhas orações. Senti o nervosismo logo que entrei no palco, mas sempre falo que o Rainha das Rainhas é um concurso sem explicação; só sabe, literalmente, quem sente na pele. É uma emoção muito grande, um sentimento inexplicável! Estar ali no palco é um momento de muita realização, que ficará marcado para sempre na minha vida”, diz a campeã.

Layane acredita que tudo ajudou para que ela conquistasse esse título, principalmente o after do concurso, que teve como atração o Carabao, aparelhagem presente na sua fantasia. Com o tema “Araci: a metamorfose da artesã em búfalo”, a Rainha exaltou a cultura local e a força da tradição paraense.

“A escolha da temática foi do meu Diretor Social, o Júnior Freitas, que também é meu coreógrafo, juntamente com a Fernanda Magalhães, que é Diretora do Guará. Eles já tinham escolhido o tema, mas ainda não tinham batido o martelo; porém, já sabíamos que íamos homenagear o Marajó. Além disso, a gente queria trazer o búfalo com essa representatividade. De acordo com as nossas conversas, decidimos fazer uma homenagem para as festas de aparelhagem, e por que não o Carabao, que é o máximo do Marajó?”, relembra.

A professora de dança nutriu esse sentimento de participar do Rainha das Rainhas desde criança. Ao lado do seu pai, Antônio dos Santos, ela foi trilhando o caminho dos concursos carnavalescos para chegar até a soberania paraense. A primeira conquista veio como a Rainha do Carnaval de Capanema, em 2024, sua cidade natal, e agora com o Rainha das Rainhas.

“A arte sempre esteve viva em mim, sempre gostei desse mundo dos concursos e quadrilhas, já participei de vários festivais. O Rainha das Rainhas sempre foi um sonho meu que carrego desde criança. Eu sempre acompanhei, meu pai sempre me levava para assistir e ele sempre me dizia que eu estaria um dia ali. Em 2024, consegui realizar meu primeiro grande sonho, que foi a preparação para eu estar aqui”, relembra.

Layane usou um figurino que misturou força feminina, tradição cultural e transformação simbólica, com forte inspiração na identidade amazônica. O búfalo foi figura marcante na peça frontal, junto com uma iluminação característica da aparelhagem. A criação foi assinada pelo estilista Matheus Souza, enquanto a coreografia teve criação de Walter Júnior e Júnior Freitas.

A apresentação cronometrada foi marcada por uma música inicial casada com passos coreografados; ao virar a fantasia, a Rainha das Rainhas usou e abusou da musicalidade paraense e do Carabao, arrancando aplausos ao som do tecnomelody paraense.

Entre as 15 candidatas que disputavam o título, Layane foi a oitava a se apresentar. Porém, o que fez total sentido na sua trajetória foi ter o seu nome anunciado por último, já que, nos momentos finais do concurso, os apresentadores Layse Santos e Ismaelino Pinto ecoaram o nome da representante do Guará Acqua Park, confirmando-a como Rainha das Rainhas 2026.

“Eu fiquei em êxtase, era como se o mundo tivesse parado. Pensei: Meu Deus do Céu, eu esperei tanto por este momento. Deus preparou da melhor forma e me trouxe essa resposta positiva, que foi ter ganho o título. Fiquei muito feliz e realizada; é um sentimento de dever cumprido. Eu estava muito feliz mesmo”, relembra.

Com o título, a vencedora faturou a faixa de soberana do Carnaval e ainda um carro Peugeot 208 zero quilômetro, oferecido pela concessionária Revemar, e bolsa integral na Faculdade Fibra. Layane estará presente no camarote "MilTons", idealizado pelo apresentador Milton Cunha, no desfile das agremiações carnavalescas de Belém.

Por meio da Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA), além dela, as quatro princesas vencedoras do concurso — Carlen Baia, Ronara Furtado, Tharsila Barros e Eduarda Barra — prestigiarão os espetáculos no espaço VIP ao lado do apresentador.

“Falei para os meninos da minha equipe que a gente precisa passear um pouquinho no carro. Irei cursar a faculdade com a bolsa que eu ganhei”, conta.

Com tanta representatividade no palco e na sua trajetória como candidata, Layane quer usar toda essa força que demonstrou no concurso para inspirar e ser porta-voz de tantas meninas que nutrem sonhos como o dela.

“O Rainha das Rainhas é palco para muitas coisas; quero usar essa visibilidade para muitas coisas, como ações e mostrar mais a nossa cultura do Pará. Tenho certeza de que o meu reinado será lindo e marcante”, finaliza a Rainha das Rainhas 2026.

