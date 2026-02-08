Layane Santos, do Guará Park, é a Rainha das Rainhas 2026

A representante do Guará Park, Layane Santos, conquistou o título de Rainha das Rainhas 2026 na noite deste sábado (7), em evento realizado no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. A vencedora brilhou na passarela e garantiu o posto máximo do tradicional concurso que, há 78 anos, elege a soberana do Carnaval paraense.

Na apresentação, Layane emocionou o público com a fantasia “Araci: a metamorfose da artesã em búfalo”, uma criação que misturou força feminina, tradição cultural e transformação simbólica, com forte inspiração na identidade amazônica. O figurino foi assinado pelo estilista Matheus Souza, enquanto a coreografia teve criação de Walter Júnior e Júnior Freitas.

Após a coroação, Layane celebrou a conquista e destacou a emoção de viver um dos momentos mais importantes de sua trajetória.

“Estou muito feliz de estar aqui. É uma grande realização da minha vida. Não saiu 100% como eu gostaria, teve alguns movimentos que não consegui executar, mas, pela experiência, consegui me reinventar ali na hora. Isso mostra o quanto a gente precisa estar preparada para tudo”, afirmou.

A campeã também comentou a reação do público durante sua apresentação, que arrancou aplausos e levou a plateia ao delírio, ao som do tecnomelody paraense.

“Foi mágico. A gente escolheu essa temática junto com o clube. A Fernanda e o Júnior já têm essa linha de valorizar as coisas do nosso Pará, da nossa Amazônia. E dessa vez a gente queria realmente impactar, contar uma história forte e levar o público à loucura”, destacou.

A edição de 2026 do Rainha das Rainhas reuniu 15 candidatas, representantes de clubes sociais tradicionais do Pará, reafirmando a grandiosidade e a relevância cultural do concurso para o Carnaval do Estado.

O prêmio principal da vencedora é um carro Peugeot 208 zero quilômetro, oferecido pela concessionária Revemar.

O Rainha das Rainhas 2026 contou com patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará, além do apoio da Porte Engenharia.