Rainhas 2026: candidata do Guará Acqua Park celebra apresentação em chamada de vídeo com a família

Representante do Guará Park dividiu com a família a euforia após a apresentação marcada pela simbologia da metamorfose da artesã em búfalo

Gabriel Pires
fonte

A emoção tomou conta do pós-show, quando a candidata do Guará Park conectou-se com familiares para celebrar a apresentação. (Foto: Ana Laura Carvalho / Especial para O Liberal)

A candidata do Guará Acqua Park encerrou sua apresentação no Rainha das Rainhas 2026, na noite deste sábado (7), em clima de forte emoção e, minutos após deixar o palco, ela entrou em chamada de vídeo com familiares para comemorar o desempenho. Emocionada, ela foi vista aos prantos, ainda tomada pela adrenalina da fantasia “Araci: a metamorfose da artesã em búfalo”, que exaltou a força feminina, a tradição cultural e a potência simbólica da transformação.

O corpo da fantasia trouxe uma modelagem indígena estilizada, inspirada tanto na cultura indígena quanto no artesanato marajoara, com grafismos bordados em vidrilho, cristais, strass, joias e semijoias. A composição utiliza as cores champagne, marrom, bege, preto e vermelho.

Na plumaria, foram utilizados rabos de galo, plumas, penas de pavão e penas de faisão. A criação é assinada pelo estilista Matheus Souza, com coreografia de Walter Júnior e Júnior Freitas.

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.

 

