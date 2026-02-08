Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Layane Santos, candidata do Guará Acqua Park

Professora de balé clássico, a representante de Capanema apresenta a fantasia “Araci”, inspirada na força feminina, no artesanato e na cultura do Marajó

O Liberal

A candidata do Guará Acqua Park, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Layane Santos, natural de Capanema. Professora de balé clássico e agente de comunicação digital, ela entra na passarela com a fantasia “Araci: a metamorfose da artesã em búfalo”. Virginiana, Layane tem 1,65 m de altura e pesa 58 kg. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.

Veja mais imagens da apresentação:

Layane Santos (Guará Acqua Park)

Conheça a história da fantasia da candidata do Guará Acqua Park

A fantasia “Araci” tem como inspiração uma lenda ambientada no coração do Marajó. Segundo a narrativa, Araci era uma jovem artesã que, sob a lua cheia, foi ao lago sagrado colher o barro vivo. Os encantados concederam passagem e a floresta anunciou a dádiva: guardar no corpo a força da terra.

Araci recebeu então o dom da metamorfose em búfalo, figura que encanta o Marajó. A fantasia apresenta duas faces: a força da mulher artesã, que molda traços e leva a cultura marajoara adiante, e a transformação em búfalo, símbolo da ilha e elemento presente nas festas de aparelhagem que exaltam a cultura do Pará.

O corpo da fantasia traz uma modelagem indígena estilizada, inspirada tanto na cultura indígena quanto no artesanato marajoara, com grafismos bordados em vidrilho, cristais, strass, joias e semijoias. A composição utiliza as cores champagne, marrom, bege, preto e vermelho.

Na plumaria, foram utilizados rabos de galo, plumas, penas de pavão e penas de faisão. A criação é assinada pelo estilista Matheus Souza, com coreografia de Walter Júnior e Júnior Freitas.

Saiba tudo sobre Layane Santos

  • Nome: Layane Santos
  • Cidade: Capanema
  • Signo: Virgem
  • Ocupação: professora de balé clássico e agente de comunicação digital
  • Altura: 1,65 m
  • Peso: 58 kg
  • Instagram: @layane_santos00s
  • Estilista: Matheus Souza
  • Coreógrafos: Walter Júnior e Júnior Freitas

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.

.
