Layane Santos diz que apresentação foi marcada por concentração total

A representante do Guará Park no concurso Rainha das Rainhas, Layane Santos, falou sobre a emoção de subir ao palco e viver um momento que, segundo ela, foi aguardado por toda a vida. Em entrevista após a apresentação, a candidata destacou que participar do evento representa a concretização de um sonho construído desde a infância, com forte influência familiar.

Layane Santos relembrou que o desejo de estar no Rainha das Rainhas nasceu ainda criança, quando acompanhava o concurso ao lado do pai, no Carnaval de Capanema. Ela contou que, ao longo dos anos, foi se preparando para esse momento e que a conquista do título de Rainha do Carnaval de Capanema, em 2024, fez parte desse processo. “Eu esperei a minha vida inteira por esse momento. É um sonho que começou na infância. Meu pai sempre dizia que um dia eu estaria aqui, e hoje estou realizando o maior sonho da minha vida”, afirmou.

Sobre a apresentação, a candidata disse que o foco foi total na execução da coreografia, movimento por movimento. “Eu pensava apenas em entregar um bom trabalho e executar cada movimento. Foi um momento único, que vai ficar para sempre na minha trajetória artística”, disse Layane Santos.

Layane contou ainda que já começou a rever a apresentação no celular e que ficou satisfeita com o que viu. “Estou muito feliz e realizada”, concluiu.

