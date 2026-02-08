Saiba quem são as princesas do Rainha das Rainhas 2026

O público conheceu as quatro princesas do Rainha das Rainhas 2026 na madrugada deste domingo (8). São elas: Carlen Baia, do Clube de Engenharia; Ronara Furtado, do Pará Clube; Tharsila Barros, do COCB; e Eduarda Barra, do Clube do Remo. Elas ocuparam, respectivamente, o segundo, terceiro, quarto e quinto lugares gerais no concurso. A grande soberana deste ano é Layane Santos, do Guará Acqua Park.

A primeira princesa do Rainha das Rainhas 2026, representante do Clube de Engenharia, Carlen Baia, celebrou o resultado com emoção e sentimento de missão cumprida. Ela afirmou que viveu uma preparação intensa desde o convite recebido em novembro e destacou a importância da equipe no processo. Formada recentemente, contou que esperou o momento certo para participar do concurso e se dedicar integralmente ao projeto. “É a realização de um sonho que não é só meu, mas de toda a minha equipe, amigos e familiares. Sou muito grata por tudo o que vivemos até aqui”, disse.

A segunda princesa, Ronara Furtado, do Pará Clube, destacou a tranquilidade e a fé após o resultado. Segundo ela, o sentimento predominante foi de gratidão por ter conseguido entregar o melhor no palco. A candidata afirmou que encarou o concurso com dedicação e confiança no propósito da experiência. “Eu fiz a minha parte, me esforcei e dei o meu melhor. Estar entre as princesas já é uma grande vitória. Estou muito feliz e certa de que tudo aconteceu como tinha que ser”, declarou.

A terceira princesa, Tharsila Barros, representante do Clube de Oficiais do Corpo de Bombeiros (COCB), também ressaltou a emoção de ver o esforço de meses recompensado. Ela contou que a preparação exigiu disciplina física, ensaios e dedicação para a execução da coreografia e para sustentar a fantasia. “Foi uma preparação intensa, mas muito gratificante. Hoje é o momento de colher os frutos de todo esse trabalho. Estar entre as princesas é a realização de um sonho”, afirmou.

Já a quarta princesa, Eduarda Barra, do Clube do Remo, comemorou o resultado destacando a sensação de alegria e dever cumprido. Ela explicou que a preparação começou ainda no início de 2025, após o convite do estilista, com foco em treinos, alimentação e rotina de cuidados. Segundo a candidata, os ensaios e os compromissos do concurso foram os maiores desafios da agenda. “Foi um processo longo, mas muito especial. A fantasia ficou linda e poder apresentar esse trabalho no palco e conquistar esse resultado me deixa muito feliz”, disse.