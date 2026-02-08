Rainha das Rainhas 2026: veja os detalhes da fantasia da vencedora do concurso

Layane Santos, representante do Guará Park, foi coroada Rainha das Rainhas do Carnaval 2026. Na madrugada deste domingo (8), em evento realizado no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, ela brilhou na passarela com a fantasia “Araci: a metamorfose da artesã em búfalo”.

O figurino misturou força feminina, tradição cultural e transformação simbólica, com forte inspiração na identidade amazônica. A criação foi assinada pelo estilista Matheus Souza, enquanto a coreografia teve criação de Walter Júnior e Júnior Freitas.

A campeã também comentou a reação do público durante sua apresentação, que arrancou aplausos e levou a plateia ao delírio, ao som do tecnomelody paraense. “Foi mágico. A gente escolheu essa temática junto com o clube. A minha equipe tem essa linha de valorizar as coisas do nosso Pará, da nossa Amazônia. E dessa vez a gente queria realmente impactar, contar uma história forte e levar o público à loucura”, destacou.

