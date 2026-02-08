Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Classificação geral do Rainha das Rainhas 2026: veja o ranking final das candidatas

Layane Santos, do Guará Acqua Park, ficou em 1º lugar; concurso reuniu 15 representantes de clubes tradicionais do Pará

O Liberal

O Rainha das Rainhas 2026 chegou ao fim com a divulgação da classificação geral das candidatas, após a avaliação dos jurados nos quesitos fantasia, apresentação cênica e beleza. O concurso reuniu 15 representantes de clubes sociais tradicionais do Pará, em uma noite marcada por criatividade, performance e rigor técnico.

A candidata Layane Santos, do Guará Acqua Park, conquistou o primeiro lugar. Na sequência, Carlen Baia, do Clube de Engenharia, como 1ª Princesa, e Ronara Furtado, do Pará Clube, como 2ª Princesa, completando o pódio de 2026.

Top 5 do Rainha das Rainhas 2026

1. Layane Santos – Guará Acqua Park 
2. Carlen Baia – Clube de Engenharia 
3. Ronara Furtado – Pará Clube 
4. Tharsila Barros – COCB (59 pontos)
5. Eduarda Barra – Clube do Remo (58,5 pontos)

Classificação geral completa

Confira abaixo o ranking final do Rainha das Rainhas 2026, do primeiro ao 15º lugar:

1. Layane Santos – Guará Acqua Park 
2. Carlen Baia – Clube de Engenharia
3. Ronara Furtado – Pará Clube
4. Tharsila Barros – COCB
5. Eduarda Barra – Clube do Remo
6. Rayana Corrêa – Paysandu Sport Club
7. Maria Eduarda Guiomarino – Tênis Clube 
8. Taynara Xavier – Tuna Luso Brasileira 
9. Lígia Silva – AABB 
10. Thamires Ávila – Grêmio Literário e Recreativo Português 
11. Keyla Barros – Pinheirense 
12. Nayara Matoso – Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará 
13. Heloise Helene – Bancrévea 
14. Sâmia Fernandes – Clube do Bragantino 
15. Eloah Mourão Corrêa – Assembleia Paraense

Como foi a avaliação das candidatas

As candidatas foram avaliadas por um corpo de jurados dividido igualmente entre os quesitos:

  • Fantasia
  • Apresentação cênica
  • Beleza

Cada quesito teve peso igual na nota final. Não houve aplicação de penalidades, e as notas atribuídas pelos jurados definiram a classificação geral do concurso.

O Rainha das Rainhas é um dos concursos mais tradicionais do carnaval paraense e, em 2026, integrou as comemorações dos 50 anos da TV Liberal e dos 80 anos do jornal O Liberal.

.
