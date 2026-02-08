Classificação geral do Rainha das Rainhas 2026: veja o ranking final das candidatas
Layane Santos, do Guará Acqua Park, ficou em 1º lugar; concurso reuniu 15 representantes de clubes tradicionais do Pará
O Rainha das Rainhas 2026 chegou ao fim com a divulgação da classificação geral das candidatas, após a avaliação dos jurados nos quesitos fantasia, apresentação cênica e beleza. O concurso reuniu 15 representantes de clubes sociais tradicionais do Pará, em uma noite marcada por criatividade, performance e rigor técnico.
A candidata Layane Santos, do Guará Acqua Park, conquistou o primeiro lugar. Na sequência, Carlen Baia, do Clube de Engenharia, como 1ª Princesa, e Ronara Furtado, do Pará Clube, como 2ª Princesa, completando o pódio de 2026.
Top 5 do Rainha das Rainhas 2026
1. Layane Santos – Guará Acqua Park
2. Carlen Baia – Clube de Engenharia
3. Ronara Furtado – Pará Clube
4. Tharsila Barros – COCB (59 pontos)
5. Eduarda Barra – Clube do Remo (58,5 pontos)
Classificação geral completa
Confira abaixo o ranking final do Rainha das Rainhas 2026, do primeiro ao 15º lugar:
1. Layane Santos – Guará Acqua Park
2. Carlen Baia – Clube de Engenharia
3. Ronara Furtado – Pará Clube
4. Tharsila Barros – COCB
5. Eduarda Barra – Clube do Remo
6. Rayana Corrêa – Paysandu Sport Club
7. Maria Eduarda Guiomarino – Tênis Clube
8. Taynara Xavier – Tuna Luso Brasileira
9. Lígia Silva – AABB
10. Thamires Ávila – Grêmio Literário e Recreativo Português
11. Keyla Barros – Pinheirense
12. Nayara Matoso – Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará
13. Heloise Helene – Bancrévea
14. Sâmia Fernandes – Clube do Bragantino
15. Eloah Mourão Corrêa – Assembleia Paraense
Como foi a avaliação das candidatas
As candidatas foram avaliadas por um corpo de jurados dividido igualmente entre os quesitos:
- Fantasia
- Apresentação cênica
- Beleza
Cada quesito teve peso igual na nota final. Não houve aplicação de penalidades, e as notas atribuídas pelos jurados definiram a classificação geral do concurso.
O Rainha das Rainhas é um dos concursos mais tradicionais do carnaval paraense e, em 2026, integrou as comemorações dos 50 anos da TV Liberal e dos 80 anos do jornal O Liberal.
