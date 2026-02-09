BBB 26: Big Fone toca, gera consequência para Edilson e causa confusão na casa

O Big Fone surpresa tocou na manhã desta segunda-feira (9) no BBB 26 e pegou os participantes desprevenidos. Quem atendeu à ligação foi Edilson Capetinha, que recebeu uma tarefa imediata da produção e acabou se envolvendo em um momento de tensão dentro da casa.

Logo após atender o telefone, um cronômetro de cinco minutos apareceu no telão da sala. Em seguida, uma voz passou as instruções da dinâmica. “Atenção: vá até a despensa e pegue duas placas e uma pulseira. Você deve escolher duas pessoas diferentes para receber as placas, uma para cada pessoa. Sobre a pulseira, ela pode ficar com você ou ser entregue à outra pessoa da casa”, determinou a produção.

Edilson escolheu Alberto Cowboy para receber a placa de aliado e Milena como adversária. Ao justificar a decisão, ele afirmou que estava apenas retribuindo atitudes dentro do jogo.

“Vou retribuir aqui para o Alberto, aliado, e adversário para a Milena”, disse o participante. A escolha não foi bem recebida por Milena, que reagiu imediatamente. “O campeão me elegeu adversária”, rebateu.

Edilson respondeu em tom exaltado: “Você quer que eu dê para quem? Você vai ser minha adversária para o resto da vida?”, afirmou. A discussão chamou a atenção dos outros confinados e se estendeu até o fim do tempo da dinâmica.

Ao final do cronômetro, a produção revelou que toda a dinâmica fazia parte de uma ação publicitária do Mercado Livre, patrocinador do BBB 26.

Foi anunciado que todos os participantes que receberam placas ganharam R$ 1 mil, enquanto quem ficou com a pulseira dourada recebeu R$ 10 mil.