Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: homens são agredidos após ofensas a Claudia Leitte durante show

Cantora pediu respeito ao público; homens foram agredidos e retirados de camarote

Hannah Franco
fonte

Confusão e agressões após ofensas a Claudia Leitte interrompem show em João Pessoa. (Reprodução/Redes sociais)

Dois homens foram agredidos e retirados de um camarote após ofenderem a cantora Claudia Leitte durante um show no bloco Virgens de Tambaú, realizado no último domingo (8), em João Pessoa, na Paraíba.

A confusão começou quando foliões que estavam em um camarote montado na Avenida Epitácio Pessoa passaram a dirigir xingamentos e gestos ofensivos à artista enquanto ela se apresentava no trio elétrico. Um dos homens chegou a fazer sinais obscenos em direção ao palco.

VEJA MAIS

image Ex-funcionário de Claudia Leitte move ação trabalhista de mais de R$ 500 mil contra a cantora
O caso está sendo analisado pela 32ª Vara do Trabalho de Salvador

image Empresário de Claudia Leitte é acusado de racismo e agressão em Salvador
O incidente ocorreu envolveu ataques verbais e físicos contra uma jornalista e seguranças do evento

Diante da situação, Claudia Leitte interrompeu momentaneamente o show e pediu respeito ao público. “A gente pode ser diferente, mas desrespeitar, jamais. Não façam de novo o que ele está fazendo. Quero respeito”, disse a cantora.

Mesmo após a repreensão, o homem continuou gesticulando. Pouco depois, houve um tumulto dentro do camarote, e ele e um amigo passaram a ser agredidos por outros foliões que estavam no local. A confusão envolveu empurrões e socos, e os dois acabaram sendo retirados do espaço.

O episódio foi registrado em vídeos que circularam nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que a cantora chama a atenção do público e, na sequência, a confusão entre os foliões.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

claudia leitte

carnaval

agressões
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

CAMPEÃ

Layane Santos vive primeiras emoções como soberana do Rainha das Rainhas 2026

A nova Rainha das Rainhas celebra vitória em almoço oficial de campeã com comemoração ao lado de torcida

08.02.26 16h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRETA

BBB 26: Big Fone toca, gera consequência para Edilson e causa confusão na casa

Participante precisou escolher aliados e adversários após atender ligação

09.02.26 12h18

MUNDO

EUA: Trump critica show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl após cantor exaltar imigração

Bad Bunny cantou e falou em espanhol durante a maior parte do show

09.02.26 7h42

REALITY SHOW

Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega estão no 4º Paredão do BBB 26

Um dos três será eliminado na próxima terça-feira, 10

09.02.26 8h12

CONFUSSÃO NO CARNAVAL

VÍDEO: homens são agredidos após ofensas a Claudia Leitte durante show

Cantora pediu respeito ao público; homens foram agredidos e retirados de camarote

09.02.26 12h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda