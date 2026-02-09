VÍDEO: homens são agredidos após ofensas a Claudia Leitte durante show

Dois homens foram agredidos e retirados de um camarote após ofenderem a cantora Claudia Leitte durante um show no bloco Virgens de Tambaú, realizado no último domingo (8), em João Pessoa, na Paraíba.

A confusão começou quando foliões que estavam em um camarote montado na Avenida Epitácio Pessoa passaram a dirigir xingamentos e gestos ofensivos à artista enquanto ela se apresentava no trio elétrico. Um dos homens chegou a fazer sinais obscenos em direção ao palco.

Diante da situação, Claudia Leitte interrompeu momentaneamente o show e pediu respeito ao público. “A gente pode ser diferente, mas desrespeitar, jamais. Não façam de novo o que ele está fazendo. Quero respeito”, disse a cantora.

Mesmo após a repreensão, o homem continuou gesticulando. Pouco depois, houve um tumulto dentro do camarote, e ele e um amigo passaram a ser agredidos por outros foliões que estavam no local. A confusão envolveu empurrões e socos, e os dois acabaram sendo retirados do espaço.

O episódio foi registrado em vídeos que circularam nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que a cantora chama a atenção do público e, na sequência, a confusão entre os foliões.