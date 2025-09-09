Ex-funcionário de Claudia Leitte move ação trabalhista de mais de R$ 500 mil contra a cantora

A cantora brasileira Claudia Leitte se envolveu recentemente em mais uma polêmica envolvendo um caso trabalhista. Dessa vez, um processo que está em segredo de Justiça no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), foi distribuído nesta terça-feira (9) para Salvador, em que um ex-funcionário da empresa da cantora alega que ainda não recebeu o reconhecimento de seu vínculo empregatício.

A notificação para a artista foi expedida em 27 de agosto e o reclamante recebeu a intimação em 3 de setembro de 2025. Diante desse cenário, a causa está avaliada em R$ 523.284,17 e inclui as empresas Ccli Pedreira Shows e Eventos Ltda e Ciel Empreendimentos Artísticos Ltda, que são ligadas à proprietária Claudia Leitte.

Em nota enviada ao portal Bahia Notícias, a assessoria da cantora negou que Claudia Leitte tenha sido notificada pela ação. "Em relação ao caso que vem sendo divulgado na mídia, no qual o nome da artista Claudia Leitte está sendo citado em um processo trabalhista, esclarecemos que a artista nunca contratou o reclamante, nem teve qualquer vínculo profissional com o mesmo", escreveu.

Relembre outros processos trabalhistas de Claudia Leitte

O suposto processo da artista não é o primeiro caso trabalhista que envolveu a cantora Claudia Leitte com alguns ex-funcionários de suas duas empresas. O caso mais recente, por exemplo, ocorreu em maio deste ano, em que um trabalhador que transportava equipamentos da banda moveu uma ação contra a artista, avaliada em R$ 295.800,00, na 75ª Vara do Trabalho de São Paulo.

Outro caso de maior repercussão foi o do ex-backing vocal da banda, Danilo Souza, que afirmou ter trabalhado sem carteira assinada e ter sido desligado sem justa causa durante a pandemia da Covid-19. Na época, o juiz reconheceu o vínculo empregatício do ex-funcionário e decidiu a condenação da cantora no dia 9 de setembro de 2024, para que suas empresas pudessem pagar R$ 229 mil à Danilo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)