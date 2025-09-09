Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ex-funcionário de Claudia Leitte move ação trabalhista de mais de R$ 500 mil contra a cantora

O caso está sendo analisado pela 32ª Vara do Trabalho de Salvador

Victoria Rodrigues
fonte

Além deste caso, a cantora já se envolveu em outros processos trabalhistas com ex-funcionários de suas empresas. (Foto: Reprodução)

A cantora brasileira Claudia Leitte se envolveu recentemente em mais uma polêmica envolvendo um caso trabalhista. Dessa vez, um processo que está em segredo de Justiça no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), foi distribuído nesta terça-feira (9) para Salvador, em que um ex-funcionário da empresa da cantora alega que ainda não recebeu o reconhecimento de seu vínculo empregatício.

A notificação para a artista foi expedida em 27 de agosto e o reclamante recebeu a intimação em 3 de setembro de 2025. Diante desse cenário, a causa está avaliada em R$ 523.284,17 e inclui as empresas Ccli Pedreira Shows e Eventos Ltda e Ciel Empreendimentos Artísticos Ltda, que são ligadas à proprietária Claudia Leitte.

Em nota enviada ao portal Bahia Notícias, a assessoria da cantora negou que Claudia Leitte tenha sido notificada pela ação. "Em relação ao caso que vem sendo divulgado na mídia, no qual o nome da artista Claudia Leitte está sendo citado em um processo trabalhista, esclarecemos que a artista nunca contratou o reclamante, nem teve qualquer vínculo profissional com o mesmo", escreveu.

VEJA MAIS

image Empresário de Claudia Leitte é acusado de racismo e agressão em Salvador
O incidente ocorreu envolveu ataques verbais e físicos contra uma jornalista e seguranças do evento

image Claudia Leitte é vaiada no carnaval de Salvador; veja mais
A cantora se apresentou na abertura da programação de carnaval, que iniciou nesta quinta-feira (28)

image Claudia Leitte recebe prazo do Ministério Público da Bahia para se manifestar sobre mudança em letra
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) determinou que a cantora apresente esclarecimentos em até 15 dias sobre a substituição do nome da orixá Iemanjá pela expressão "Yeshua" em música

Relembre outros processos trabalhistas de Claudia Leitte

O suposto processo da artista não é o primeiro caso trabalhista que envolveu a cantora Claudia Leitte com alguns ex-funcionários de suas duas empresas. O caso mais recente, por exemplo, ocorreu em maio deste ano, em que um trabalhador que transportava equipamentos da banda moveu uma ação contra a artista, avaliada em R$ 295.800,00, na 75ª Vara do Trabalho de São Paulo. 

Outro caso de maior repercussão foi o do ex-backing vocal da banda, Danilo Souza, que afirmou ter trabalhado sem carteira assinada e ter sido desligado sem justa causa durante a pandemia da Covid-19. Na época, o juiz reconheceu o vínculo empregatício do ex-funcionário e decidiu a condenação da cantora no dia 9 de setembro de 2024, para que suas empresas pudessem pagar R$ 229 mil à Danilo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cantora

Claudia Leitte

processo

ação trabalhista

ex-funcionário
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SERÁ!?

VÍDEO: Thais Sousa instiga fãs ao ‘revelar’ par famoso no Dança dos Famosos

Internautas apontam Rodrigo Faro e Silvero Pereira como possíveis parceiros da coreógrafa paraense

08.09.25 19h24

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

SURTOU?

VÍDEO: Cantor Silva causa polêmica ao atacar Virginia, Luísa Sonza e Serginho Groisman durante show

Declarações do cantor no Festival Vibrar viralizam nas redes; Silva também fez críticas à indústria musical, Paula Lavigne e agências de marketing

08.09.25 21h23

MÚSICA

Festival Psica 2025 confirma line-up completo com Martinho da Vila, Jorge Aragão e Dona Onete

O festival traz ainda Edson Gomes, Nação Zumbi, Marina Sena, Ludji Luna, dentre outros

09.09.25 12h29

CULTURA

'Cartola Vive' mostra a essência do samba no Theatro da Paz

Ator Flávio Bauraqui apresentará o espetáculo nesta quarta (10) e na quinta (11), às 20h

09.09.25 8h00

WHINDERSSON E LUÍSA

'A confusão foi depois', diz Whindersson sobre término com Luísa Sonza e polêmica com Vitão

O humorista disse que o processo do término foi tranquilo, mas não negou os problemas que surgiram após

09.09.25 12h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda