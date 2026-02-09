Quem é Bad Bunny? Artista fez história no show do intervalo do Super Bowl

Bad Bunny é hoje um dos nomes mais famosos e lucrativos da indústria musical, além de ser um dos artistas conhecidos por ter posicionamentos políticos contrários ao governo Trump nos Estados Unidos.

Nascido em Vega Baja, uma cidade de Porto Rico, o cantor e compositor de 31 anos, cujo nome verdadeiro é Benito Antonio Martínez Ocasio, construiu uma carreira marcada por números impressionantes e inovação musical. Dono de um estilo que mistura reggaeton, trap latino, pop e ritmos caribenhos, Bad Bunny rompeu barreiras linguísticas ao levar a música em espanhol ao topo das paradas globais.

Grammy de melhor álbum

O reconhecimento mais recente veio com o álbum “Debí Tirar Más Fotos”, que entrou para a história ao vencer o Grammy de Álbum do Ano, tornando-se o primeiro disco em espanhol a conquistar o principal prêmio da maior premiação da música internacional.

Durante o discurso de agradecimento no Grammy, o artista adotou um tom político e social. Bad Bunny criticou as políticas de imigração dos Estados Unidos e fez referência direta à realidade enfrentada por comunidades latinas, reforçando uma característica recorrente de sua trajetória: o uso da visibilidade para pautar debates sobre identidade, desigualdade e pertencimento cultural.

Super Bowl LX

O porto-riquenho voltou a ocupar o centro do mundo ao ser anunciado como a principal atração do show do intervalo do Super Bowl LX. A apresentação entrou para a história do evento ao consolidar Bad Bunny como um dos artistas com maior alcance global da atualidade, levando uma performance majoritariamente em espanhol ao palco mais assistido da televisão norte-americana.

O show, acompanhado por milhões de espectadores ao redor do mundo, foi celebrado como um marco de representatividade latina e reafirmou a força cultural do artista. Mesmo sem receber cachê (prática tradicional da NFL), a participação no Super Bowl ampliou ainda mais sua projeção internacional.

Alguns sucessos de Bad Bunny:

Dákiti – Um dos hits mais reconhecidos internacionalmente, com batidas envolventes e refrão marcante.

Tití Me Preguntó – Virou símbolo de seu álbum Un Verano Sin Ti e foi destaque no show do Super Bowl.

Callaíta – Um dos primeiros grandes sucessos solo que consolidou sua carreira global.

Yonaguni – Mistura de estilos que reforça a versatilidade do artista, misturando reggaeton com influências internacionais.

Ojitos Lindos – Balada romântica que se tornou queridinha dos fãs e marcou presença em rankings globais.

Voy a Llevarte Pa’ PR – Canção que celebra as raízes porto-riquenhas do artista e sua conexão com a cultura local.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).