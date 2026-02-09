Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Quem é Bad Bunny? Artista fez história no show do intervalo do Super Bowl

Bad Bunny se destaca não somente como fenômeno musical, mas como um símbolo de transformação cultural latina

Gabrielle Borges
fonte

Bad Bunny (Instagram @badbunnypr)

Bad Bunny é hoje um dos nomes mais famosos e lucrativos da indústria musical, além de ser um dos artistas conhecidos por ter posicionamentos políticos contrários ao governo Trump nos Estados Unidos.

Nascido em Vega Baja, uma cidade de Porto Rico, o cantor e compositor de 31 anos, cujo nome verdadeiro é Benito Antonio Martínez Ocasio, construiu uma carreira marcada por números impressionantes e inovação musical. Dono de um estilo que mistura reggaeton, trap latino, pop e ritmos caribenhos, Bad Bunny rompeu barreiras linguísticas ao levar a música em espanhol ao topo das paradas globais.

Grammy de melhor álbum

O reconhecimento mais recente veio com o álbum “Debí Tirar Más Fotos”, que entrou para a história ao vencer o Grammy de Álbum do Ano, tornando-se o primeiro disco em espanhol a conquistar o principal prêmio da maior premiação da música internacional.

Durante o discurso de agradecimento no Grammy, o artista adotou um tom político e social. Bad Bunny criticou as políticas de imigração dos Estados Unidos e fez referência direta à realidade enfrentada por comunidades latinas, reforçando uma característica recorrente de sua trajetória: o uso da visibilidade para pautar debates sobre identidade, desigualdade e pertencimento cultural.

VEJA MAIS

image Bad Bunny fala espanhol e rebate críticas sobre Super Bowl
O cantor começou relatando que acaba de encerrar uma turnê de 31 shows


image Bad Bunny reúne astros e homenageia América Latina no Super Bowl: 'seguimos aqui'
A apresentação, que durou 13 minutos, incluiu as músicas Nuevayol, Baile Inolvidable e o megahit DTMF, que dá nome ao álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, vencedor do Grammy


image Por que Bad Bunny excluiu os EUA de turnê? Cantor revela o motivo
Ele ressaltou que a decisão não foi motivada por rejeição ao país, lembrando que já se apresentou nos EUA em diversas ocasiões


 

Super Bowl LX

O porto-riquenho voltou a ocupar o centro do mundo ao ser anunciado como a principal atração do show do intervalo do Super Bowl LX. A apresentação entrou para a história do evento ao consolidar Bad Bunny como um dos artistas com maior alcance global da atualidade, levando uma performance majoritariamente em espanhol ao palco mais assistido da televisão norte-americana.

O show, acompanhado por milhões de espectadores ao redor do mundo, foi celebrado como um marco de representatividade latina e reafirmou a força cultural do artista. Mesmo sem receber cachê (prática tradicional da NFL), a participação no Super Bowl ampliou ainda mais sua projeção internacional.

Alguns sucessos de Bad Bunny:

  • Dákiti – Um dos hits mais reconhecidos internacionalmente, com batidas envolventes e refrão marcante.
  • Tití Me Preguntó – Virou símbolo de seu álbum Un Verano Sin Ti e foi destaque no show do Super Bowl.
  • Callaíta – Um dos primeiros grandes sucessos solo que consolidou sua carreira global.
  • Yonaguni – Mistura de estilos que reforça a versatilidade do artista, misturando reggaeton com influências internacionais.
  • Ojitos Lindos – Balada romântica que se tornou queridinha dos fãs e marcou presença em rankings globais.
  • Voy a Llevarte Pa’ PR – Canção que celebra as raízes porto-riquenhas do artista e sua conexão com a cultura local.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

celebridades

música

Bad Bunny
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

CAMPEÃ

Layane Santos vive primeiras emoções como soberana do Rainha das Rainhas 2026

A nova Rainha das Rainhas celebra vitória em almoço oficial de campeã com comemoração ao lado de torcida

08.02.26 16h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega estão no 4º Paredão do BBB 26

Um dos três será eliminado na próxima terça-feira, 10

09.02.26 8h12

MUNDO

EUA: Trump critica show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl após cantor exaltar imigração

Bad Bunny cantou e falou em espanhol durante a maior parte do show

09.02.26 7h42

FIGURINO

Alane Dias usa figurino em homenagem ao barracão da Grande Rio no último ensaio técnico

Paraense não se deixou abalar pelo temporal e recebeu elogios do público e nas redes sociais

09.02.26 9h10

MÚSICA

Bad Bunny reúne astros e homenageia América Latina no Super Bowl: 'seguimos aqui'

A apresentação, que durou 13 minutos, incluiu as músicas Nuevayol, Baile Inolvidable e o megahit DTMF, que dá nome ao álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, vencedor do Grammy

09.02.26 7h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda